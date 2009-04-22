یک میلیون اصله درخت در مازندران غرس شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدمحمد کریمی عصر چهارشنبه در جلسه استانی ستاد نهضت سبز مازندران در استانداری اظهار داشت: اجرای طرح نهضت سبز در مازندران در سطح 900 کیلومتر از غرب تا شرق مازندران صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای کامل طرح نهضت سبز در مازندران 800 هکتار به ظرفیت عرصه های طبیعی مازندران افزوده شده است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه طرح نهضت سبز با همکاری سازمان بسیج سازندگی و دستگاه های متولی منابع طبیعی مازندران صورت می گیرد، عنوان کرد: توانمندسازی جوانان وظیفه اصلی بسیج سازندگی استان است.

کریمی با بیان اینکه تاکنون یک میلیون و 30 هزار نفر ساعت تحت آموزشهای بسیج سازندگی قرار گرفتند، یادآور شد: 65 هزار جوان و نوجوانان استان با اجرای طرحهای بسیج سازندگی به کار گیری شدند.

وی با اعلام اینکه 350 پروژه سازندگی توسط سازمان بسیج سازندگی در دست احداث و بهره برداری است، بیان داشت: نهالهای کاشته شده در محورهای استان شامل گردو، بلوط، چنار و افرا است.

رئیس ستاد استانی طرح نهضت سبز مازندران با تاکید بر استفاده بهینه از اراضی طبیعی مازندران توسط مردم و گردشگران خاطرنشان کرد: نهضت جمع آوری زباله در حاشیه جاده های استان باید صورت گیرد.

کریمی با بیان اینکه دهیاری های استان به ماشین آلات حمل زباله مجهز می شوند، ادامه داد: راه و ترابری نیز باید ظرف یک ماه آینده نسبت به پاکسازی مبادی ها و راه های فرعی مازندران اقدام کند.