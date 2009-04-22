نظرات طالب لو، کاظمی، روانخواه و امیر آبادی در مورد دیدار استقلال با ام صلال

به گزارش خبرنگار مهر، وحید طالب لو پس از تساوی تیم فوتبال استقلال تهران برابر ام صلال قطر در جمع خبرنگاران گفت: آنها فقط یک فرصت گلزنی داشتند و از همان موقعیت به گل دست یافتند اما در دقایق پایانی مهاجمان ما چند موقعیت گل را از دست دادند تا نتیجه مساوی رقم بخورد.

وی ادامه داد: شاید یکی از دلایل افت ما در این مسابقات فشار و فاصله نزدیک مسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا با همدیگر بود که تاثیر منفی در عملکرد تیم ما گذاشته بود.

دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال استقلال در پایان گفت: ما شانس بسیار کمی برای صعود داریم و امیدوارم نتیجه بازی های دیگر به گونه ای رقم بخورد که بتوانیم به مرحله حذفی این مسابقات صعود کنیم.



مهدی امیر آبادی هم در مورد این دیدار گفت: امروز فوق العاده بدشانس بودیم، پس از آنکه به دلیل مصدومیت دو هفته است پژمان منتظری را در اختیار نداریم، بیژن کوشکی هم در جریان مسابقه مصدوم شد که این موضوع به تیم ما ضربه زد.

وی با بیان اینکه صحبت مطرح شده در مورد مشکلات مالی بازیکنان اصلا صحت ندارد، اضافه کرد: تنها دلیل افت ما فاصله کم بازی ها در این مدت بود، ما در مقطعی از زمان هر 20 روز یک بازی انجام می دادیم ولی امروز هر سه روز یکبار باید به میدان برویم .

هافبک تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه شرمنده هواداران شدیم تاکید کرد: امیدوارم فعل و انفعالات جدول به گونه ای باشد که با پیروزی در دو بازی آینده به مرحله بعد این رقابت ها صعود کنیم.

امیدرضا روانخواه هم در خصوص این دیدار گفت: بازی بسیار خوبی انحام دادیم اما متاسفانه طبق معمول بدشانس بودیم و هر چه زدیم وارد دروازه حریف نشد، این نشان می دهد ما همانند بازی های گذشته خیلی بدشانس بودیم.

هافبک تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: گل خوبی زدیم اما گل ساده خوردیم ولی هنوز امیدمان برای صعود کم رنگ نشده و امیدواریم در لیگ قهرمان شویم. البته باید به خواست خدا احترام بگذاریم شاید خواست خدا در این است که بد شانسی آوردیم.

حسین کاظمی هم در مورد این دیدار اظهار داشت: فاصله فوتبال ما با تیم های عربی هر ساله بیشتر می شود و باید بپذیریم آنها از امکانات زیادی برخورد دارند اما ما نیمی از آن امکانات را هم نداریم.

وی با بیان اینکه در این مدت استقلال دچار بدشانسی شده است، اظهار داشت: فکر می کنم همه قبول دارند طی این چند هفته تیم ما با بدشانسی های زیادی مواجه شده است و اگر این بدشانسی ها وجود نداشت، مطمئنا در این شرایط بد قرار نمی گرفتیم.

هافبک تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: ما در این مدت افت کرده ایم و یکی از دلایل آن فشار زیادی است که به خاطر فاصله نزدیک بازی های لیگ به تیم ما وارد شده است. البته امیدوارم وضعیت در نهایت به نحوی رقم بخورد که هم در لیگ برتر و هم در لیگ قهرمانان آسیا موفق ظاهر شویم.