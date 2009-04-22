دیدار با استقلال یک نبرد فیزیکی بود/ یک امتیاز برای صعود می خواهیم

به گزارش خبرنگار مهر ، ژرارد ژیلی که پس از تساوی 1-1 مقابل استقلال در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت زیادی برخوردار بود و هر دو تیم برای کسب پیروزی در این دیدار نهایت تلاش خود را بکارگرفتند هر چند در نهایت به نتیجه تساوی رضایت دادند.

سرمربی ام صلال اضافه کرد: هر دو تیم برای پیروزی در این مسابقه از توان فیزیکی خود برای رسیدن به اهداف تاکتیکی شان استفاده کردند و با توجه به فرصت های گلزنی زیادی که نصیب هر دو تیم شد، می توانست نتیجه ای غیر از تساوی 1-1 در این مسابقه رقم بخورد.

وی کسب یک امتیاز از دیدار بیرون از خانه مقابل استقلال را برای تیمش ایده آل توصیف کرد و اظهار داشت: با توجه به امتیازاتی که تاکنون بدست آوردیم با کسب یک امتیاز از دو بازی آینده می توانیم صعودمان را به مرحله بعد قطعی کنیم و این امرکارغیر ممکنی نیست.

ژرارد ژیلی در پایان نقطه قوت تیم استقلال را ارسال توپ های بلند و قدرت بدنی بالا عنوان کرد و در عین حال اظهار داشت : تیم ما در طول بازی دوندگی خوبی داشت و اجازه نداد تا استقلال از نقاط قوت خود برای پیروزی استفاده کند.