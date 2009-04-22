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۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۹:۳۸

متکی در دیدار یونس قانونی:

بحران های منطقه نیازمند راه‌حل‌های منطقه ای هستند

بحران های منطقه نیازمند راه‌حل‌های منطقه ای هستند

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روابط خوب ایران و افغانستان گفت : برای بحرانهای منطقه ای باید راه حل منطقه ای اندیشید و برای تقویت و ثبات در منطقه تلاش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس قانونی رئیس مجلس افغانستان که جهت شرکت در اجلاس دادستانهای کشورهای اسلامی در تهران بسر می برد، روز  چهارشنبه با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و در خصوص مناسبات دوجانبه و منطقه ای گفتگو کرد.

در این دیدار،  متکی افزایش نقش مردم افغانستان در فرآیند تصمیم گیری در این کشور را نشانه اراده مردم مبارز این سرزمین دانست و با اشاره به پدیده افراط گرایی در منطقه گفت: افراط گرایی حد و مرز جغرافیایی ندارد و می تواند تهدیدی برای همه کشورها باشد.

وی ادامه داد: به همین دلیل و با توجه به روابط خوب ایران و افغانستان، باید راه حل منطقه ای برای بحرانهای منطقه ای اندیشید و برای تقویت و ثبات در منطقه تلاش کرد.

 قانونی نیز در این دیدارایران را حامی مردم افغانستان توصیف کرد و با استقبال از حضور شرکتهای خصوصی ایرانی در بازسازی افغانستان افزود: دوستی دو کشور ایران و افغانستان همواره موجب تغییر مکانیسم های سیاسی منطقه در جهت منافع ملی کشورهای این حوزه بوده است.

وی بر ضرورت همکاری بیشتر مجالس دو کشور در کنار روابط سیاسی و اقتصادی مستحکم تهران و کابل تاکید کرد.

کد مطلب 865699

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