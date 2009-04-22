ایران خواستار خروج نیروهای اشغالگر از افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه در دیدار یونس قانونی رئیس مجلس شورای ملی افغانستان، مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران را دوست، برادر و علاقمند به سرنوشت افغانستان دانست و با اشاره به مشترکات تاریخی، فرهنگی و دینی میان دو کشور، خواستار توسعه روابط در تمام زمینه ها شد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مبارزات چند دهه گذشته مردم مظلوم و زجرکشیده افغانستان، حمایت های دولت و ملت ایران در طول جهاد مردم افغانستان بر ضد اشغالگران را یادآور شد و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به شدت علاقمند به صلح ، ثبات و بازگشت شرایط عادی به افغانستان و خروج نیروهای اشغالگر از این کشور است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی بازسازی سریع افغانستان را از ضروریات حفظ دستاوردهای بدست آمده در این کشور خواند و گفت: جمهوری اسلامی ایران علاقمند است سخاوتمندانه تجربیات بازسازی پس از دفاع مقدس خود را در اختیار مردم مظلوم افغانستان قرار دهد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش و حسن نیت همسایگان و دوستان منطقه ای افغانستان برای مبارزه با تروریسم و پدیده شوم مواد مخدر را بسیار مهم خواند و گفت: امروز افغانستان نیاز مبرم به آرامش و ثبات و بازسازی سریع دارد و این وظیفه دوستان این کشور را دو چندان می کند.

در ابتدای این دیدار یونس قانونی رئیس مجلس شورای ملی افغانستان با تقدیر و تشکر از حمایت های دولت و ملت ایران در تمام مقاطع جهاد، بازسازی و دوران جدید افغانستان، جمهوری اسلامی ایران را خانه دوم خود خواند و گفت: امروز مردم افغانستان بیش از هر گذشته نیاز به امنیت، ثبات و آرامش دارند تا بتوانند با حفظ دستاوردهای بدست آمده، به بازسازی بپردازند.

رئیس مجلس شورای ملی افغانستان روابط دو کشور را بسیار خوب و رو به گسترش دانست و با اشاره به سفر مقامات جمهوری اسلامی ایران به این کشور، ظرفیت گسترش روابط را وسیع خواند و گفت: مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، موضوع پناهندگان، تجارت و بازرگانی، مسایل زیربنایی و صنعتی و همکاریهای فرهنگی و... زمینه های مناسب گسترش و تعمیق روابط دو کشور است.