توافق بغداد و دمشق برای بازسازی خط لوله نفت عراق به مدیترانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، نوری المالکی در یک کنفرانس مطبوعاتی با نخست وزیر سوریه گفت: ما یک توافقنامه راهبردی برای همکاری در زمینه های انرژی، آموزش، تجارت و ایجاد منطقه آزاد تجاری امضا کردیم.

المالکی خط لوله نفتی مدیترانه ای بین دمشق و بغداد را "خط لوله زندگی" نامید.

وی همچنین از امضای توافقنامه ای برای بازسازی خط لوله نفتی مدیترانه ای به منظور انتقال نفت عراق به سواحل مدیترانه ای سوریه خبر داد.

علی الدباغ سخنگوی دولت عراق، گفتگو درباره مسائل امنیتی را از دیگر مسائلی اعلام کرد که طرفهای سوری و عراقی درباره آنها با یکدیگر مذاکره کردند.

"محمد ناجی عطری" نخست وزیر سوریه اول شهریور به دعوت نوری المالکی نخست وزیر عراق در راس هیئتی به بغداد سفر کرد. وزیران دارایی، کشور، نفت، اقتصاد، حمل و نقل، صنعت، برق و مسکن سوریه، ناجی عطری را در سفر به عراق همراهی کردند.

بغداد و دمشق در آگوست سال 2007 با بازگشایی خط لوله نفتی مدیترانه ای که نفت شمال عراق را به ساحل مدیترانه ای سوریه می برد موافقت کردند. این خط لوله بعد از هجده سال بسته بودن برای اولین بار در نوامبر سال 2000 بازگشایی شد که در سال 2003 با حمله آمریکا به بغداد بسته شد.