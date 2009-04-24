اولین طیف گسترده رنگهای ضد میکروبی ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش ارائه شده این رنگ که در زمینه های تزئینی، تجاری و درمانی قابل استفاده خواهد بود، یکی از قدرتمندترین نمونه هایی است که تاکنون ارائه شده است.

رنگ ضد میکروبی در عین حال توانایی بالایی را در مبارزه با میکروبهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیک که باعث آلوده شدن فضای بیمارستانها و مرگ سالانه 88 هزار بیمار در ایالات متحده می شود، از خود نشان داده است.

ابداع و استفاده از رنگهای ضد میکروبی از سالها پیش آغاز شده و این رنگها تنها در برابر طیف کوچکی از میکروبها موثر بوده و همین خصوصیت مصرف آنها را با محدودیت مواجه کرده است.

دانشمندان با آگاهی از خصوصیات ضد میکروب ماده ای به نام N-halamin نوعی پلیمر ضد میکروبی جدید ابداع کردند که از گونه ای متفاوت N-halamin تشکیل شده است. این پلیمر هیچ نوع تاثیر نامطلوبی بر روی کیفیت رنگهای لاستیکی نداشته و آزمایشها نشان می دهند ماده جدید توانایی نابود کردن دامنه گسترده ای از میکروبهای بیماریزا از جمله میکروبهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیک را خواهد داشت.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، دانشمندان معنقدند رنگ ضد میکروبی جدید می تواند خاصیت زدایندگی خود را تا مدت بسیار طولانی حفظ کرده و پس از اتمام آن با انجام فرایند ساده کلردار کردن می توان این ویژگی را به رنگ بازگرداند.

