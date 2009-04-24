امسال نمایشگاه مطبوعات در اصفهان برگزار نمی شود

علیرضا نصر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان عدم برگزاری نمایشگاه مطبوعات را عاملی در دلسردی و کاهش انگیزه اصحاب قلم و مسئولان مطبوعات محلی دانست و از اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان شهرداری اصفهان تقاضا کرد تا ضمن حمایت از مطبوعات محلی، اقدامات و مساعدت های لازم را جهت برگزاری نمایشگاه مطبوعات در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان به عمل آورند.

نصر اصفهانی همچنین مطبوعات را یکی از ارکان دمکراسی و پیشرفت و تعالی جامعه دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان و اصحاب مطبوعات اصفهان با کمترین امکانات برای توسعه و پیشرفت اصفهان همواره در تلاش هستند لذا باید زمینه برگزاری نمایشگاه مطبوعات در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان فراهم شود.