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۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۵۳

امسال نمایشگاه مطبوعات در اصفهان برگزار نمی شود

امسال نمایشگاه مطبوعات در اصفهان برگزار نمی شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به لغو برگزاری نمایشگاه مطبوعات در سال جاری گفت: مشکلات مالی میان مسئولان اداره کل ارشاد و شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی علت این مسئله است.

علیرضا نصر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان عدم برگزاری نمایشگاه مطبوعات را عاملی در دلسردی و کاهش انگیزه اصحاب قلم و مسئولان مطبوعات محلی دانست و از اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان شهرداری اصفهان تقاضا کرد تا ضمن حمایت از مطبوعات محلی، اقدامات و مساعدتهای لازم را جهت برگزاری نمایشگاه مطبوعات در محل نمایشگاههای بینالمللی اصفهان به عمل آورند.

نصر اصفهانی همچنین مطبوعات را یکی از ارکان دمکراسی و پیشرفت و تعالی جامعه دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان و اصحاب مطبوعات اصفهان با کمترین امکانات برای توسعه و پیشرفت اصفهان همواره در تلاش هستند لذا باید زمینه برگزاری نمایشگاه مطبوعات در محل نمایشگاههای بینالمللی اصفهان فراهم شود.

کد مطلب 866009

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