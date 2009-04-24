افزایش 60 درصدی ظرفیت پذیرش رشته های تخصصی داروسازی

دکتر محمد شریف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت دوره های دستیاری و دکتری تخصصی داروسازی در آزمونی که خردادماه برگزار می شود 176 نفر تعیین شده که در مقایسه با سال گذشته حدود 60 درصد افزایش داشته است.

شریف زاده خاطرنشان کرد: بیست و یکمین دوره آزمون پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری 28 خردادماه سال جاری برای پذیرش دانشجو در 10 دانشگاه علوم پزشکی و انستیتو پاستور برگزار می شود.

وی اضافه کرد: پذیرش دانشجو در رشته های فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، فارماکوگنوزی، سم شناسی، داروسازی بالینی، کنترل دارو، بیوتکنولوژی دارویی، داروسازی سنتی، اقتصاد و مدیریت دارو، داروسازی هسته ای و نانو فناوری دارویی صورت می گیرد.

به گزارش مهر، ثبت نام بیست و یکمین دوره آزمون پذیرش دانشجوی تخصصی در رشته های مختلف داروسازی از 25 فروردین ماه به صورت اینترنتی آغاز شده است و تا 15 اردیبهشت ماه 88 ادامه دارد.