دولت نهم در صدد تمرکززدایی در توزیع منابع بانکی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمدهادی زاهدیوفا در آخرین روز همایش سراسری مسئولان کانونها و مراکز بسیج هنرمندان کشور، عدم شفافیت بسیاری از معاملات و فعالیتهای اقتصادی کشور که موجب سودهای کلان برای عدهای میشود را از اشکالات ساختاری دانست و گفت: بسیاری از کالاها از زمان تولید، تا رسیدن به دست مصرفکننده، افزایش قیمت زیادی پیدا میکنند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: منابع نفتی به عنوان مهمترین منابع اقتصاد کشور است که بخشی از آن صادر و بخشی از طریق ارتباطات درونی اقتصاد، داخل کشور توزیع میشود.
زاهدیوفا تاکید کرد: در برنامه چهارم توسعه تأمین کلیه هزینههای جاری دولت براساس درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: تورم مزمن دو رقمی در اقتصاد کشور شرایطی به وجود آورده که افراد ثروتمند از رشد تورم منتفع شده اند و اقشار فقیر به طور مداوم متضرر میشوند و این در طولانی مدت، میتواند به شکلگیری کاستیهای اجتماعی بیانجامد.
در برخی محصولات کمتر از یک درصد پول پرداختی توسط مصرف کننده به جیب تولیدکننده می رود
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: این هزینه توزیع در بسیاری از کشورها نرخ استانداردی دارد اما متأسفانه در بعضی محصولات به ویژه کشاورزی، این هزینه، بیش از 200 درصد است و کمتر از یک درصد پولی که مصرفکننده نهایی میپردازد به جیب تولیدکننده اصلی میرود.
وی درباره ریشههای تاریخی علت ایجاد طرح تحول اقتصادی توسط دولت نهم افزود: طرح تحول اقتصادی برآمده از تدبیر و تعمق اقتصاددانان و مسئولان دولت است و این بدان معنا نیست که ادعا کنیم در دهههای قبل تدبیر و تعمیق یا عدالت نداشتهایم، بلکه هدف تأکید بیشتر به سمت آرمانهای انقلاب است
وی تاکید کرد: در حال حاضر افراد به صورت مصرفی یارانه دریافت میکنند و این امکان وجود دارد که کسانی که توان مالی بیشتری دارند، بیشتر از یارانهها استفاده کنند.
زاهدی وفا فقدان توزیع متعادل و عادلانه منابع بانکی را نیز یکی دیگر از مشکلات فعلی اقتصاد کشور دانست.
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