به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول آزمون در حیطه بالینی به صورت درون دانشگاهی برگزار می شود و روزهای 12 و 13 اردیبهشت ماه نیز حیطه های مدیریت و علوم پایه برگزار می شود.

مرحله نهایی با ورود برگزیدگان مرحله دانشگاهی به مرحله کشوری در مرداد ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود.

با توجه به اینکه المپیاد در سه حیطه استدلال بالینی،‌ تفکر علمی در علوم پایه و مدیریت نظام سلامت برگزار شده و تداخل زمانی وجود ندارد، هر دانشجو می تواند در چند حیطه شرکت کند.

دانشجویان سال سوم و بالاتر کلیه رشته های علوم پزشکی شامل دکتری حرفه ای و کارشناسی با شرط معدل می توانند در آزمون ورودی شرکت کنند. آزمونهای المپیاد در دو بخش انفرادی و تیمی برگزار خواهد شد.