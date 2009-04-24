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۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۵۳

احیای شورای عالی آبخیزداری کشور امری ضروری است

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو انجمن آبخیزداری ایران گفت: احیای شورای عالی آبخیزداری کشور برای رفع مشکلات حوزه های آبخیز ایران امری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدحسین غروی اصفهانی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در گرگان اظهار داشت: تشکیل سازمان مطالعات و مدیریت آبخیزها تحت نظارت مستقیم نهاد ریاست جمهوری و تشکیل سازمان حفاظت آب و خاک کشور در وزارت کشاورزی از دیگر نیازمندی ها است.

وی بیان داشت: همچنین تهیه و تدوین قانون آبخیزداری و قانون حفاظت آب و خاک کشور امری ضروری است و این امر باید در سطح دولت اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: در سطح مراکز علمی و تحقیقاتی نیز تشکیل دانشکده مستقل آبخیزداری با گروه های نظیر مطالعات و برنامه ریزی حوزه های آبخیز، جامعه شناسی و مردم شناسی آبخیزها، بهره وری و توسعه پایدار و اقتصاد آخیز باید در دستور کار قرار گیرد.

به گفته غروی اصفهانی، همچنین دانشکده مستقل حفاظت آب و خاک با گروه های نظیر مدیریت باران و سیل، اصلاح کاربری اراضی، بیابان زایی و حفاظت خاک نیز باید تشکیل شود. 
 
این عضو انجمن آبخیزداری ایران ادامه داد: عدم وجود تحقیقات کاربردی کشوری در مورد رابطه فرسایش و رسوب، اثر متقابل رسوب و سیل، رابطه پوشش گیاهی با فرسایش خاک و نیز رواناب و سیلخیزی حوزه های آبخیز از جمله چالشها و آسیبهای فراروی حوزه های آبخیز ایران است.

وی یادآور شد: کمبود اطلاعات هواشناسی و اقلیمی از مناطق بالادست حوزه های آبخیز، کمبود اطلاعات از میزان رسوب دهی حوزه های آبخیز کوچک و عدم اطلاع و استفاده از آخرین دستاوردهای فنی و تجهیزاتی جهانی در زمینه پایش، حفاظت و احیا منابع حوزه های آبخیز از دیگر چالشها است.

وی عنوان کرد: سیستمهای ناکارآمد اطلاعاتی، تحقیقات ناکافی غیرکاربردی، مطالعات سنتی، ناکارآمد و پراشتباه است و پایش آبخیزها در حد صفر است.

به گفته غروی اصفهانی، عدم مستند سازی، عدم ارتباط کافی و مستمر با مراجع علمی، تحقیقاتی و اجرایی جهانی از دیگر مشکلاتی است که نیاز به رفع دارد.

کد مطلب 866118

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