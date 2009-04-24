احیای شورای عالی آبخیزداری کشور امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدحسین غروی اصفهانی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در گرگان اظهار داشت: تشکیل سازمان مطالعات و مدیریت آبخیزها تحت نظارت مستقیم نهاد ریاست جمهوری و تشکیل سازمان حفاظت آب و خاک کشور در وزارت کشاورزی از دیگر نیازمندی ها است.

وی بیان داشت: همچنین تهیه و تدوین قانون آبخیزداری و قانون حفاظت آب و خاک کشور امری ضروری است و این امر باید در سطح دولت اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: در سطح مراکز علمی و تحقیقاتی نیز تشکیل دانشکده مستقل آبخیزداری با گروه های نظیر مطالعات و برنامه ریزی حوزه های آبخیز، جامعه شناسی و مردم شناسی آبخیزها، بهره وری و توسعه پایدار و اقتصاد آخیز باید در دستور کار قرار گیرد.

به گفته غروی اصفهانی، همچنین دانشکده مستقل حفاظت آب و خاک با گروه های نظیر مدیریت باران و سیل، اصلاح کاربری اراضی، بیابان زایی و حفاظت خاک نیز باید تشکیل شود.



این عضو انجمن آبخیزداری ایران ادامه داد: عدم وجود تحقیقات کاربردی کشوری در مورد رابطه فرسایش و رسوب، اثر متقابل رسوب و سیل، رابطه پوشش گیاهی با فرسایش خاک و نیز رواناب و سیلخیزی حوزه های آبخیز از جمله چالشها و آسیبهای فراروی حوزه های آبخیز ایران است.

وی یادآور شد: کمبود اطلاعات هواشناسی و اقلیمی از مناطق بالادست حوزه های آبخیز، کمبود اطلاعات از میزان رسوب دهی حوزه های آبخیز کوچک و عدم اطلاع و استفاده از آخرین دستاوردهای فنی و تجهیزاتی جهانی در زمینه پایش، حفاظت و احیا منابع حوزه های آبخیز از دیگر چالشها است.

وی عنوان کرد: سیستمهای ناکارآمد اطلاعاتی، تحقیقات ناکافی غیرکاربردی، مطالعات سنتی، ناکارآمد و پراشتباه است و پایش آبخیزها در حد صفر است.

به گفته غروی اصفهانی، عدم مستند سازی، عدم ارتباط کافی و مستمر با مراجع علمی، تحقیقاتی و اجرایی جهانی از دیگر مشکلاتی است که نیاز به رفع دارد.