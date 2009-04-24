‎ به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست مرحله فینال و رده‌بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر پنجشنبه در اصفهان و قزوین برگزار شد.

در دیدار برگزار شده مرحله فینال تیم مهرام که با شکست پتروشیمی به این مرحله راه یافته بود موفق شد با نتیجه 113 بر 106 میزبان خود را از پیش رو بردارد. نتیجه دیدار دو تیم در پایان وقت قانونی مسابقه به تساوی 87 بر 87 دست یافت تا بازی برای معرفی تیم برنده به وقت اضافه کشیده شود. 11 بر 11 نیز نتیجه وقت اضافه اول بود اما در وقت اضافه دوم این مدافع عنوان قهرمانی بود که توانست پیروزی را از آن خود کند.

عصر پنجشنبه نخستین دیدار رده‌بندی این رقابت‌‎ها در سالن بسکتبال قزوین با پیروزی صبامهر مقابل پتروشیمی به پایان رسید. ماهشهری‌ها این بازی را با 29 اختلاف امتیاز واگذار کردند.

همچنین نخستین دیدار تعیین‌کننده تیم‌های پنجم و ششم جدول رده‌بندی با شکست بیم بابل مقابل تراکتورسازی کردستان همراه بود.

نتیجه کامل بازی‌های عصر پنجشنبه به این شرح است:

دیدار فینال

* ذوب آهن اصفهان - 106 - مهرام تهران 113

(24 لذ 17)، (15 بر 21)، (24بر 20)، (24 بر 29)، (11 بر 11)، (8 بر15)

دیدار رده‌بندی

* صبامهر قزوین 101 - پتروشیمی بندرامام 72

دیدار رده‌بندی تیم‌های پنجم و ششم

* تراکتورسازی کردستان 99 - بیم بابل 91

هفته دوم این مرحله از مسابقات روز دوشنبه به ترتیب در تهران، بندرامام و بابل برگزار خواهد شد.