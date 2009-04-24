جزئیات امکانات رفاهی نمایشگاه کتاب تهران تشریح شد

حمیدرضا قبادی معاون اجرایی بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: 10 شرکت خصوصی برای همکاری در بخش خدمات رفاهی از جمله جابجایی و پذیرایی از بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی افزود: مسئله انتقال مراجعان از ورودی خیابان بهشتی و درِ شمالی مصلی به هسته مرکزی نمایشگاه که در مقابل شبستان واقع شده، طی قراردادی که با تعدادی از این شرکت‌ها امضا کرده‌ایم، به آنها واگذار شده است.

قبادی اضافه کرد: بر این اساس قرار است 30 دستگاه خودروی ون در صحن مصلی کار جابجایی رایگان مراجعان را انجام دهند.

معاون اجرایی نمایشگاه با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با مسئولان سازمان بهزیستی و بنیاد جانبازان، گفت: قرار براین است که امسال دو دستگاه خودرو ویژه معلولین در محل مصلی مستقر باشند و کار جابجایی معلولان و جانبازان را از ورودی‌ نمایشگاه به مقابل شبستان انجام دهند. همچنین یک دستگاه بالابر در شبستان مرکزی کار انتقال معلولان را به طبقات بالایی انجام خواهد داد.

وی از حضور فعال نیروی انتظامی در نمایشگاه کتاب خبر داد و افزود: هماهنگیهای لازم برای حضور نیروی انتظامی به صورت تخصصی در تمامی بخشهای آن اعم از پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری، پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی و دیگر بخشها انجام شده است.

قبادی عنوان کرد: تعداد افراد پلیس حاضر در صحن مصلی بیشتر از 300 نفر است که به همراه امکانات و تجهیزات کافی، برقراری امنیت نمایشگاه بیست و دوم را بر عهده خواهند داشت.

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 16 لغایت 26 اردیبهشت ماه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.