به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای کنفرانس اسقفهای کاتولیک اروپا، شرکت کنندگان در این همایش که قرار است در شهر بوردو، فرانسه برگزار شود به بررسی سهم مهاجران مسلمان و نسلهای آنها در چندین کشور می پردازند.

دوارت داکونا دبیرکل شورای کنفرانس اسقفهای کاتولیک اروپا گفت: حضور مسلمانان در اروپا متنوع است درحالی که حضور مسلمانان در برخی کشورها از سنت باستانی آن کشور است در برخی دیگر جمعیت مسلمانان به واسطه عواملی چون مهاجرت افزایش یافته است.

وی یادآور شد: در سالهای اخیر در میان کنفرانسهای اسقفها نیز توجه به این موضوع افزایش یافته و آن را یکی از مؤلفه های فعالیتهای خود می دانند.

داکونا اظهار داشت: به نظر می رسد گردهمایی برای نخستین بار در کنار افرادی که مسئول این روابط هستند یکی از اقتضائات شرایط امروز است تا گفتگو با جوامع اسلامی اروپا مورد بررسی قرار گیرد. این نشست درباره موضوعات الهیاتی نیست اما فرصتی برای مقایسه موضوعات و مشخص کردن نهادهای تحقیقاتی اجتماعی، کمک رسانی و آموزشی کاتولیک در اروپا و حوزه های احتمالی همکاری مشترک است.

شورای کنفرانس اسقفهای کاتولیک اروپا مستقر در سوئیس است که اعضای آن را رؤسای 33 کنفرانس اسقفهای کاتولیک در سراسر اروپا تشکیل می دهند.

اسقف اعظم ژان پیر ریکارد اسقف اعظم بوردو و نایب رئیس شورای کنفرانس اسقفهای کاتولیک اروپا میزبانی این نشست را که پشت درهای بسته صورت می گیرد برعهده خواهد داشت.

یک جلسه یک ساعته روز دوشنبه (7 اردیبهشت) و یک جلسه یک ساعته بعداز ظهر روز سه شنبه (8 اردیبهشت) برای حضور رسانه ها درنظر گرفته شده است.