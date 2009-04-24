کنکوریها از فردا می توانند نمرات دبیرستانی خود را اصلاح کنند

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه اطلاعات نمره دبیرستان در گزینش داوطلبان موثراست و ملاک عمل سازمان سنجش برای نمره آزمون خواهد بود مشمولین سوابق تحصیلی باید نسبت به کنترل نمرات در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و در صورت اشتباه مورد را به آموزش و پرورش منطقه گزارش دهند.

داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی، دیپلمه های نظام جدید سالهای 84 تا 87 در یکی از رشته های ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و یا علوم معارف اسلامی هستند که نمرات دبیرستان آنها به میزان 15 درصد در نمره آزمون تأثیر خواهد داشت.

داوطلبان باید در صورت مغایرت بین نمرات منتشر شده بر روی سایت و نمرات کارنامه با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و دو نسخه از فتوکپی فارغ التحصیلی (کارنامه) با درج شماره پرونده ثبت نام در آزمون سراسری 88 که در تقاضانامه ثبت نامی وجود دارد به منطقه آموزش و پرورش محل فارغ التحصیلی خود مراجعه کنند.

داوطلبان برای اصلاح نمرات باید از فردا 5 اردیبهشت تا سه شنبه 15 اردیبهشت مراجعه کنند و ضمن تحویل یک نسخه از کپی کارنامه به مسئول مربوط در آموزش و پرورش به منظور بررسی، نسخه دیگر را به عنوان رسید، ممهور به مهر آموزش و پرورش منطقه ذیربط کرده و برای پیگیری نزد خود نگه دارند.

داوطلبانی که کارنامه فارغ التحصیلی ندارند نیز می توانند با مراجعه به مرکز پیش دانشگاهی خود کپی نمرات دانش آموزی را دریافت کنند در غیر این صورت می توانند برای اخذ کارنامه به آموزش و پرورش مربوط مراجعه کنند.