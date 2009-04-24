موانع قبرستان بقیع جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بلوکهای پلاستیکی قرمز رنگی که از عصر روز سه شنبه مانع دید قبور شریف ائمه اطهار(س) شده بود امروز برچیده شده است و زائرین می توانند از محدوده ای که تعیین شده است قبور متبرک را مشاهده کنند.

نصب این موانع اعتراضهای شدید زائران شیعه و سنی کشورهای مختلف را درپی داشت و مسئول نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عربستان با انتقاد از اقدام ماموران سعودی‌ تاکید کرده بود: این اقدام بی سابقه توسط ماموران سعودی هیچگونه توجیهی ندارد و با توجه به اقدامات و نظارت خوب بعثه مقام معظم رهبری، ستاد عملیات عمره و دفتر نمایندگی حج زیارت در عربستان، وضعیت حضور زائران ایرانی در قبرستان بقیع بسیار مطلوب بوده و هیچ گونه مشکلی که دلال بر این تصمیم غیر منتظره ماموران سعودی شود، وجود نداشته است.

رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه اعلام کرده بود:‌ از زمانی که ماموران سعودی تصمیم به چنین اقدامی گرفتند سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض و دیگر مسوولان ایرانی که در عربستان مستقر هستند با مسولان سعودی در همه سطوح رایزنیهای خود را آغاز کرده اند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان حج و زیارت کشورمان در موضعگیری دیگری از مذاکره و پیگیری نماینده سازمان حج و زیارت و کنسولگری ایران در عربستان با ماموران مدینه منوره در باره دلایل پوشاندن قبور بقیع از دید زائران عمره مفرده خبر داده و نصب دیوارهای پلاستیکی به منظور رویت نکردن قبور بقیع را اقدامی غیرقابل قبول دانسته بود.

پیکر مطهر امام حسن مجتبی، امام سجاد، امام محمدباقر،امام جعفر صادق (علیهم السلام) به همراه فاطمه بنت اسد مادر وام البنین همسر امیرالمومنین(ع) در این قبرستان مدفون است و حدود 814 هزار ایرانی که امسال به سفر عمره اعزام می شوند به همراه زائران سنی و شیعه سایر کشورها از مشتاقان زیارت این قبور مطهر هستند.