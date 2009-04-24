به گزارش خبرگزاری مهر، اصلاح تصورات نادرست از اسلام، ابتدا نزد برخی از مسلمانان و سپس نزد غیر مسلمانان از دیگر اهداف این همایش عنوان شده است .

این همایش سه روزه هفته آینده با همکاری پژوهشگران و متخصصان داخلی و خارجی آغاز می شود .

بر اساس پیش بینی ها نوبت صبح این همایش ویژه نشستهایی با موضوع تسامح در اسلام خواهد بود و بعد از ظهرها نیز برای برپایی چهار نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

"تسامح در قرآن کریم، سنت و فقه"، "کاربرد تسامح نزد مسلمانان"، "پرداختن به شخصیتهایی که در اسلام به صلح و تسامح شناخته شده‌اند" و "تصور غیرمسلمانان از مسلمانان" از مباحثی است که در این همایش طرح و مورد بررسی قرار می گیرند .