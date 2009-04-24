مستند تصویری - تشریحی مهر از آتش سوزی چهارشنبه شب دریاچه پریشان

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی در دریاچه پریشان صبح روز چهارشنبه اتفاق افتاد. با این حال اقدامی اساسی برای اطفای آتش مختصر از سوی مسئولان و حافظان تالاب انجام نشد تا باد آتش را به سمت نیزارهای غربی دریاچه هدایت کرد و شعله ها را به دامن نیستانهای دریاچه کشاند.

در همین خصوص عضو انجمن غیر دولتی هم اندیشان جوان در کازرون با اشاره به تشکیل شدن توده ابری سیاه بر فراز ضلع شرقی شهر کازرون در ظهر چهارشنبه گذشته گفت: بعد از مشاهده توده غلیظ ابر این تصور وجود داشت که شهر کازرون دچار آتش سوزی شده اما بوی سوختن نیزارها تا سطح شهر کازرون که 12 کیلومتر با دریاچه فاصله دارد به مشام می رسید و همین مسئله نشان می داد دریاچه طعمه حریق شده است.

محمد هاشمی با انتقاد از اطفاء نشدن آتش ناچیز در صبح روز چهارشنبه به وسیله نیروهای مسئول افزود: ساعت 14 ظهر چهارشنبه به دریاچه پریشان رفتیم تا از نزدیک حادثه را دنبال کنیم. هیچ کسی در دریاچه نبود و نیروهای آتش نشانی به درخواست مکرر به محل آمدند اما نتوانستند کاری کنند و حتی ماشین آتش نشانی نتوانست به کنار دریاچه بیاید.

این فعال محیط زیست با تکذیب حضور مسئولان و فرو نشاندن آتش به وسیله نیروهای امدادی و مسئولان تاکید کرد: اولین مسئول که به دریاچه آمد فرماندار کازرون بود که ساعت 8 شب به محل حادثه آمد و آن موقع نیزارها خاکستر شده بودند و وزش باد هم به سمت شرق دریاچه می وزید و کار از کار گذشته بود.

آتش سوزی در دریاچه پریشان نتیجه بی توجهی و رها کردن دریاچه به حال خود بوده است در حالی که به علت خشکی بخش اعظم دریاچه و وجود احتمال تجاوز برخی افراد سود جو، هیچ کسی در دریاچه نگهبانی نمی دهد.

فرماندار کازرون نیز با تایید شدت آتش سوزی و عدم مهار آن گفت: آتش سوزی به حدی بوده که کسی نمی توانسته خاموش کند و ماشین آتش نشانی نیز نمی توانسته به محل آتش سوزی برود.

صالح پور که ساعت 8 شب حادثه در محل حاضر شده بود در گفتگو با خبرنگار مهر از تلاش نیروهای آتش نشانی و نظامی و مردم خبر داد. در حالی که در آن موقع شب و طبق مستندات تصویری خبرگزاری مهر (فیلم و عکس) به علت نابودی کامل نیزارهای ضلع غربی دریاچه و فرو نشستن آتش و تغییر جهت وزش باد چیزی برای خاموش شدن در دریاچه پریشان باقی نمانده بود.

همچنین هاشمی فعال محیط زیست با اشاره به حضور مجدد انجمن های مدافع محیط زیست کازرون در ساعت 12 شب حادثه در دریاچه گفت: در آن موقع شب حتی خاکستر نیزارها به وسیله باد شعله ور می شد و اتفاقا آتش سوزی هنوز وجود داشت و خاموش نشده بود و گاهی باد خاکسترها را روشن می کرد.

طبق کارشناسیهای انجام شده در این آتش سوزی اگر سوخت بیشتری از نیزارها برای آتش گرفتن در دریاچه باقیمانده بود روستاهای زوالی و ایاز آباد و شیخون در نتیجه گسترش آتش سوزی آسیب جدی می دیدند و یا لااقل محصولات کشاورزی آنها از بین می رفت.