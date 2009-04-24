پیام تسلیت ری شهری به مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ری شهری در این نامه عنوان کرده است: شهید و مجروح شدن جمعی از زائران عتبات عالیات در منطقه دیالمه عراق قلوب مومنان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را جریحه دار و آنان را داغدار ساخت و بار دیگر به جهانیان ثابت کرد که اشغالگران با هدف تامین امنیت و اصلاح به منطقه نیامده و به دنبال غارت و چپاول ثروت های مادی و معنوی کشور عراق هستند.

در ادامه این نامه آمده است: ایادی امریکا در منطقه نیز دوره تحجر و قشری گری را روبه پایان می بینند، از این رو سعی می کنند با تلاشهای سیاسی و مالی خود به این مزدوران از خدا بی خبر از بیداری دینی جلوگیری و همسو با بیگانگان از رشد و پیشرفت کشور عراق ممانعت به عمل آورند.

حجت الاسلام ری شهری در بخش پایانی این نامه آورده است که: اینجانب این مصیبت جانگداز را به محضر حضرت بقیة الله ارواحنا فداه و حضور حضرت عالی تسلیت عرض نموده از خداوند متعال برای شهیدان این حادثه رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان آنان صبر جمیل و اجر جزیل و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت دارم.