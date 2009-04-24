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۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۱۵

معاون دادستان تهران:

جوامع بین المللی باید حساسیتهای موضوع غزه را درک کنند

جوامع بین المللی باید حساسیتهای موضوع غزه را درک کنند

شیراز - خبرگزاری مهر: محمود سالارکیا گفت: امیدواریم جوامع بین المللی حساسیتهایی که در موضوع غزه وجود دارد را درک کرده و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در برخورد با جنایتکاران را پیگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سالار کیا شامگاه پنجشنبه در حاشیه سفر برخی از حقوقدانان کشورهای اسلامی به شیراز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور دادستانها و حقوقدانان کشورهای اسلامی در این کنفرانس به لحاظ اهمیت موضوع و درک ستمها و حرکات وحشیانه ای که از ناحیه رژیم صهیونیستی انجام گرفته بود نشان داد خیلی از کشورها منتظر بودند که روزنه ای باز شود تا بتوانند نقطه نظرهای خود را در ارتباط با نسل کشی و اقدامات علیه بشریت از ناحیه رژیم صهیونیستی بیان کنند.

وی اضافه کرد: این کار در تهران اتفاق افتاد و خیلی از افراد که حتی انتظار نداشتیم، به گونه ای موضوع غزه را با هیجان و شور بیان کردند که گویا فقط منتظر این جرقه و روزنه بودند.

وی عنوان کرد: این بازدهی خوشبختانه صورت گرفت و با کیفرخواستی که تهیه شد امیدواریم جوامع بین المللی این امر را پیگیری کنند.

کد مطلب 866250

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