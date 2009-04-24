هشدار صندوق بین المللی پول به سیستم بانکی غرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دومینیک استراوس، که بعد از انجام دیدارهای متعدد اقتصادی با مقامات آمریکا در واشنگتن سخن می گفت، به کشورهای غربی برای اصلاح هرچه سریعتر سیستم بانکی خود هشدار داد.

وی با اشاره به اینکه اصلاح سیستمهای بانکی که یکی از مهمترین ارکان کشورهای توسعه یافته است به کندی صورت می گیرد، افزود: هنوز بسیاری از بانکها در این کشورها با بدهی های سنگینی روبرو هستند و اگر کشورهای اروپایی و آمریکایی می خواهند اقتصاد خود را نجات دهند، باید هر چه سریعتر فکری به حال این موضوع کنند.

دومینیک استراوس گفت: کشورهای غربی تلاش کافی را برای حل بحران بانکی خود انجام نداده اند؛ بطوریکه ثابت شده است که اجرای محرکهای اقتصادی، کاهش مالیاتها و افزایش هزینه های دولتی برای مبارزه با بحران کافی نیست و این کشورها باید در سال 2010 برای مقابله با بحران تلاش بیشتری انجام دهند.