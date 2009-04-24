طرح نهضت آسفالت معابر شهری در آذربایجان غربی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد باقر داریانی صبح جمعه در همایش شهرداران استان اظهار داشت: این طرح با هدف بهسازی معابر عمومی و ارتقای شاخصه های خدماتی و رفاهی در مناطق شهری استان آغاز شده و بر اساس آن برای اجرای روکش آسفالت معابر شهری در استان 187 میلیارد و 600 میلیون ریال اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: در این راستا در 24 شهر کوچک استان که جمعیت زیر 20 هزار نفر دارند تمامی هزینه مورد نیاز این طرح شامل 68 میلیارد و 900 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ملی اجرا می شود و شهرداری های اعتباری برای اجرای آن هزینه نخواهند کرد.

داریانی خاطرنشان کرد: در 14 شهر بالای 20 هزار نفر جمعیت استان نیز این طرح به صورت مشارکتی و با اختصاص 118 میلیارد و 700 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی، ملی و اعتبارات عمرانی شهرداری ها اجرایی می شود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با تقدیر از شهرداران استان در ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی در سال جاری گفت: امسال شهرداری ارومیه با ارائه خدمات ویژه و مطلوب به مسافران نوروزی در امر اسکان توانست رتبه برتر کشوری را به خود اختصاص دهد.

داریانی همچنین از تشکیل جلسه مشترک فرمانداری، روسای شوراهای شهر و شهرداران در پایان اردیبهشت ماه خبر داد و افزود: در این همایش راهکارهای مورد نظر برای اجرای خدمات مطلوب و بهینه شهری در بخشهای مختلف حمل ونقل عمومی، مبلمان شهری و مدیریت ساخت و سازها بررسی خواهد شد.