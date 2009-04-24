نتایج دوپینگ 16 بازیکن لیگ برتر فوتبال شنبه اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نمونه ها که اغلب به آزمایش دوپینگ هفته سی وسوم مسابقات لیگ برتراختصاص دارد، پس از آنالیز و تجریه و تحلیل نمونه های ارسالی فردا به کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال ارسال خواهد شد.

احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر افزود: این نمونه ها حدود سه هفته پیش به آزمایشگاه کلن آلمان ارسال شده است که پس از بررسی های لازم، پاسخ آنها به فدراسیون فوتبال ارسال می شود.



وی اظهار داشت: خوشبختانه تاکنون در لیگ هشتم پاسخ هیچ نمونه ای مثبت نبوده و از این نظرمی توان لیگ امسال را یکی از پاک ترین مسابقات لیگ دانست.

هاشمیان تصریح کرد: نمونه گیری از بازیکنان لیگ برتر فوتبال بر اساس نرم افزار طراحی شده در هفته پایانی مسابقات لیگ برتر که بازیها از حساسیت بالایی برخوردار است و قهرمان لیگ در روز آخر مشخص می شود نیز بصورت "رندوم" انجام خواهد شد و امیدواریم شاهد هیچ نمونه مثبتی در این مسابقات نباشیم.