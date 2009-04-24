پیشتازی حزب حاکم آفریقای جنوبی در انتخابات پارلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شمارش 11 میلیون رای از مجموع آرای اخذ شده در انتخابات آفریقای جنوبی حکایت از پیش بودن حزب حاکم کنگره ملی به رهبری "یاکوب زوما" دارد.

انتخابات روزگذشته در آفریقای جنوبی برای انتخاب اعضای پارلمان و مجالس استانی بوده که تا کنون حزب حاکم در هر دوی این مجالس پیش است.

بر اساس قانون اساسی آفریقای جنوبی، رهبر حزبی که بتواند آکثریت کرسیهای پارلمان را تصاحب کند به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود.

گزارش ها حکایت از حضور 77 درصد از واجدین شرایط در انتخابات روز گذشته آفریقای جنوبی دارد.

