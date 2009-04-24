سیاستمدار مسلمان با حجاب اسلامی در شورای شهر اودنسه حاضر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اسامه عبدالحمید سیاستمدار 27 ساله مسلمان در جلسه شورای شهر اودنسه به عنوان جایگزین یکی از اعضای حزب چپ گرای "فهرست اتحاد" دانمارک شرکت کرد.

حضور این دختر مسلمان و محجه در جلسه شورای شهر تنها به علت محجبه بودن وی و امتناع از دست دادن با مردان مورد توجه قرار گرفت.

وی در جمع اصحاب رسانه ای که خارج از محل شورای شهر حضور یافته بودند گفت: قصد دارم برحسب آنچه در افکارم وجود دارد مورد قضاوت قرار گیرم، نه آنچه روی سرم به عنوان پوشش قرار داده ام. من باید برای سیاستهایی که از آن دفاع می کنم و عقاید خود مورد قضاوت مردم باشم نه چگونگی سلام گفتن به آنها.

عبدالحمید در فهرست پارلمانی حزب خود نیز قرار داد اما تا کنون تنها به جای یکی از اعضای حزب در پارلمان شرکت کرده خود به رغم اینکه مورد حمایت مسلمانان و ائمه جمعه قرار داشت در انتخابات موفق نشد.

پیتر سیبرگ از شخصیتهای آکادمیک دانشگاه اودیسه اظهار داشت: حضور اسامه عبدالحمید در جلسه شورای شهر رویدادی برجسته در تاریح دانمارک است.

وی در گفتگو با نسخه آنلاین روزنامه دانمارکی فینز استفستیدنده گفت: عبدالحمید در گفتگوهای سالهای اخیر درباره حجاب اسلامی تأثیر می گذارد چرا که وی نمونه یک زن مسلمان و محجبه است که در عرصه های سیاسی حضور فعال دارد.

