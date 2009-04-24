طالبان خروج از منطقه بونر در شمال پاکستان را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خروج طالبان از بونر در حالی انجام می شود که این گروه شبه نظامی بر این منطقه تسلط پیدا کرده بود.

بر اساس این گزارش، خروج طالبان از بونر پس از آن انجام می شود که چندی پیش مقام های رسمی در شمال غربی پاکستان گردهم آمده و در خصوص نحوه برخورد با موضوع نیروهای طالبان مستقر در بونر گفتگو کردند.

خبر این عقب نشینی در حالی منتشر می شود که روز گذشته یکی از مقام های دولت پاکستان از اعزام شش گروه از نیروهای شبه نظامی دولتی پاکستانی به بونر خبر داده بود. این نیروهای شبه نظامی با هدف حفاظت از ساختمان های دولتی و پل ها در منطقه بونر (Buner) وارد منطقه شده اند.

خروج طالبان از مناطق شمال غربی پاکستان در حالی انجام می شود که واشنگتن به شدت نگران اوضاع موجود در این کشور است.

در همین رابطه "رابرت گیبس" سخنگوی کاخ سفید، تاکید کرد : اخبار شنیده شده طی روزهای اخیر از وضعیت امنیتی پاکستان بسیار نگران کننده است و دولت آمریکا را به شدت نگران ساخته است.

وی با اشاره به حضورعناصر طالبان در 100 کیلومتری اسلام ‌آباد اظهار داشت: آنچه که ما در شرایط کنونی بر آن تاکید داریم، تضمینی برای امنیت و ثبات در منطقه است و وضعیت نگران کننده‌ حاکم بر پاکستان وقت زیادی از دولت آمریکا را به خود مشغول خواهد ساخت.

سخنگوی کاخ سفید همچنین از دولت اسلام ‌آباد خواست تا مانع از آن شود تا نیروهای طالبان بتوانند اهداف خود را در این کشور محقق سازند.