اصلاح الگوی مصرف نباید در حد شعار بماند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نماینده ولی فقیه در مازندران در خطبه های نماز جمعه این هفته ساری اظهار داشت: فرهنگ اصلاح مصرف در جامعه باید از ادارات و دستگاه های اجرایی شروع شود.

وی خاطرنشان کرد: شعار اصلاح الگوی مصرف نباید غلط استنباط شود و همچنین این پیام نباید در حد اعلامیه، همایش و سمینار باشد.

خطیب جمعه ساری با اشاره به اینکه آمارهای مصرف حاملهای انرژی در کشور بسیار تکان دهنده است، عنوان کرد: مصرف مردم در پوشاک، تغذیه و سوخت باید به نحوی باشد که افراط و تفریط در آن صورت نگیرد.

طبرسی با بیان اینکه سرمایه های امروز کشور به واسطه مصرف بیهوده در جامعه هدر می رود، یادآور شد: دولت باید برنامه صحیحی برای مصرف بهینه در جامعه اتخاذ کند.

وی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهوری در اجلاس ضد نژاد پرستی دوربان بیان داشت: حضور احمدی نژاد در این اجلاس قدرت جمهوری اسلامی ایران را برای جهانیان شناساند.

وی به سالروز واقعه طبس اشاره کرد و گفت: واقعه طبس از الطاف الهی بوده که بار دیگر دشمن زبون را در مقابل ابهت ایران اسلامی خوار کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین با یادآوری سالگرد شهادت خلبان رشید اسلام علی اکبر قربان شیرودی یاد و خاطره این خلبان والامقام را گرامیداشت.

طبرسی همچنین ضمن تبریک هفته سلامت به جامعه بهداشتی و درمانی کشور از دولت خواست تا مشکلات این قشر جامعه را سریعتر مرتفع سازد.

خطیب جمعه ساری همچنین اقدام تروریستی دشمنان در دیاله عراق را محکوم کرد و شهادت زائران ایرانی را به ملت ایران تسلیت گفت.

وی در بخش اول خطبه های نماز جمعه ساری ضمن دعوت مومنین به تقوی الهی، تلاش جامعه اسلامی را برای تبلیغ دین و فلسفه و مبانی ظهور در جامعه تاکید کرد.