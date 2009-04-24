رئیس جمهور در اجلاس دوربان توانست ماهیت رژیمهای دیکتاتور را افشا کند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته که در مصلی قدس زاهدان برگزار شد، با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور در اجلاس ضد نژادپرستی دوربان دو اظهار داشت: رئیس جمهور با مطرح کردن موضوع هولوکاست که مشروعیت رژیم صهیونیستی به آن بستگی دارد در اجلاس گذشته و حضور وی در این اجلاس برای گروهی بسیار خطرناک و برای گروهی بسیار فرصت گرانقدر تلقی می شد.

وی افزود: در این اجلاس چهار هزار و 500 سازمان مردم نهاد شرکت داشتند و منتظر بودند که ببینند رئیس جمهور اسلامی ایران در چه موردی سخنرانی می کند.

خطیب جمعه زاهدان عنوان کرد: احمدی نژاد اسرائیل را بی رحمترین، سرکوبترین رژیم نژاد پرست معرفی کرد.

امام جمعه زاهدان خاطرنشان کرد: عده ای معتقدند که این حرکت مخالفان نشان از ضعفشان برای بیان حق و منطق رسا است که از خود ضعف نشان می دهند و دچار دگم فکری و دگماتیسم اندیشه ای اند.

آیت الله سلیمانی با بیان اینکه اگر حقایق در این چنین اجلاسی بازگو نشود و ماهیت رژیمهای نژادپرست در چنین جمعی افشا نشود پس کجا باید این سخنان و واقعیتها را بازگو کرد، بیان داشت: ممکن است حضور در این اجلاس برای رئیس جمهور هزینه هایی نیز داشت اما ماهیت طرفداران رژیم صهیونیستی را در چنین اجلاسی افشا کرد.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: حقایق باید گفته شود ولو با تلخی و با هزینه باید حقایق به مردم برسد.

آیت الله سلیمانی افزود: امید است جهان به حقایق کافی برسد و ماهیت رژیمهای دیکتاتور در دنیا افشا شود و موضع جمهوری اسلامی در همه عرصه ها باید اینچنین قاطع باشد.