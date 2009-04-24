شهدا و مجروحان حادثه دیاله عراق تحت نظارت سازمان حج نبودند

معاونت عتبات عالیات با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه چند وقتی است که زائران در قالب گروههای مختلف از دفاتری که فاقد مجوز از سازمان حج و زیارت هستند اقدام به زیارت عتبات و عالیات می کنند که در چنین حوادثی می توان به مشکلاتی که بوجود می آید پی برد.

حسین اکبری با اعلام اینکه زائران انفرادی تحت یک برنامه ریزی منسجم به زیارت نمی روند افزود: زائران با مانیفست سفر گروهی تدارک برنامه می بینند که از دفاتر فاقد مجوز است و در قالب گردشگر به این مناطق می روند و البته نمی توان گفت مجوزی از سازمانهای مرتبط دارند.