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۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شهدا و مجروحان حادثه دیاله عراق تحت نظارت سازمان حج نبودند

شهدا و مجروحان حادثه دیاله عراق تحت نظارت سازمان حج نبودند

تمام زائران ایرانی حادثه تروریستی دیاله در عراق مجوزی از سازمان حج و زیارت کشور نداشته اند و در قالب تورهای گردشگردی به عراق سفر کرده اند.

معاونت عتبات عالیات با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه چند وقتی است که زائران در قالب گروههای مختلف از دفاتری که فاقد مجوز از سازمان حج و زیارت هستند اقدام به زیارت عتبات و عالیات می کنند که در چنین حوادثی می توان به مشکلاتی که بوجود می آید پی برد. 

حسین اکبری با اعلام اینکه زائران انفرادی تحت یک برنامه ریزی منسجم به زیارت نمی روند افزود: زائران با مانیفست سفر گروهی تدارک برنامه می بینند که از دفاتر فاقد مجوز است و در قالب گردشگر به این مناطق می روند و البته نمی توان گفت مجوزی از سازمانهای مرتبط دارند.

کد مطلب 866372

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