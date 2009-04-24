منصور پورحیدری جدی ترین گزینه سرپرستی تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتخاب افشین قطبی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان، مسئولان فدراسیون فوتبال در تلاشند تا هرچه سریعتر کادر رهبری این تیم را برای برگزاری سه دیدار با کره شمالی ، امارات و کره جنوبی تکمیل کنند.

در این راستا قرار است دو دستیار هلندی و یک دستیار ایرانی افشین قطبی را در هدایت تیم ملی فوتبال همراهی کنند. ضمن اینکه قرار است سرپرست تیم ملی بزودی انتخاب و معرفی شود که برای این پست منصورپورحیدری از شانس بیشتری برخوردار است.

پورحیدری که با تیم ملی فوتبال کشورمان قهرمانی آسیا را در کارنامه خود دارد فصل گذشته را به عنوان مدیرفنی تیم فوتبال پاس همدان سپری کرد.