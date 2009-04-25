248 هزار تن آلومینیوم در کشور تولید شد

محسن عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به ازای تولید هر تن آلومینیوم در کشور 10 تا 22 کیلوگرم دیرگداز مصرف شده که این امر نشان می دهد برای تولید 248 هزار تن آلومینیوم در کشور در سال گذشته حدود پنج هزار و 500 تن دیرگداز مصرف شده است.

وی در خصوص آمار جهانی تولید آلومینیوم نیز ادامه داد: سال 2008 در دنیا 39.7 میلیون تن آلومینیوم تولید شده که به ازای تولید هر تن، پنج تا 10 کیلوگرم دیرگداز مصرف شده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز بیان داشت: برای تولید 39.7 میلیون تن آلومینیوم در دنیا در سال میلادی گذشته حدود 397 هزار تن دیرگداز مصرف شده است.

عظیمی افزود: صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم، سیمان، پتروشیمی، شیشه و سرامیک از جمله صنایع مصرف کننده نسوز هستند.

وی خاطرنشان کرد: میزان تولید واقعی نسوز در ایران 280 هزار تن در سال است.