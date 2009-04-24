راه اندازی فرهنگسرای موقت کتاب در نمایشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد مشاری در تشریح این برنامه ها گفت: راهاندازی فرهنگسرای موقت کتاب، تور رایگان بازدید شهروندان از نمایشگاه، کارگاه آموزشی فرایند تأمین و نشر، برپایی خیابان هنر،عرضه کتاب دستاوردهای جشنواره اوقات فراغت، انتشار کتاب مترو ، کتاب اتوبوس، راهنمای کتابخانههای شهرداری و ثبت نام رایگان برای عضویت در کتابخانههای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ویژه برنامه های این سازمان را در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تشکیل می دهد.
وی افزود: فرهنگسرای موقت کتاب همچون سال گذشته با هدف معرفی ظرفیتهای شهرداری تهران در نمایشگاه کتاب احداث میشود و برنامههای آن در چند بخش نمایشگاهی و برنامههای فرهنگی- ترویجی ارائه خواهد شد.
مشاری درباره برنامه های این فرهنگسرای موقت گفت: دربخش نمایشگاهی، سازمانها و بخشهای مختلف شهرداری فعالیتها و اقدامات خود را در حوزه کتاب به نمایش می گذارند، همچنین فرهنگسراها نیز در این زمینه فعال خواهند بود.
وی یاد آور شد: مسابقات فرهنگی هنری، نشستهای تخصصی اهل قلم و کارشناسان حوزه نشر، نمایش فیلم، اجرای تئاتر و کارگاه آموزشی نیز در این فرهنگسرای موقت برگزار میشود.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری از تور بازدید نمایشگاه برای شهروندان تهرانی خبر داد و تصریح کرد: این برنامه به صورت رایگان است و در چندین نقطه از شهر، بازدید کنندگان به نمایشگاه انتقال داده می شوند.
کارگاه آموزشی فرایند تأمین و نشر کتاب در فرهنگسرای کتاب از دیگر برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که مشاری به آن اشاره کرد: این کارگاه با هدف شناسایی بازدید کنندگان با فرایند تولید و نشر کتاب اجرا میشود.
به گفته مشاری، برپایی خیابان هنر با موضوع کتاب و عرضه کتاب دستاوردهای جشنواره اوقات فراغت سال گذشته در زمینه کتابخوانی از دیگر برنامه های این فرهنگسراست.
وی فضای فرهنگسرای کتاب را در حدود هزار متر مربع تخمین زد و افزود: پیش بینی میشود دراین فضا 25 غرفه طراحی میشود.
این فرهنگسرا از 16 تا 26 اردیبهشت در محل نمایشگاه کتاب واقع در مصلی امام خمینی (ره) تهران دائر خواهد بود.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برنامه های این سازمان در نمایشگاه کتاب را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر،محمد مشاری در تشریح این برنامه ها گفت: راهاندازی فرهنگسرای موقت کتاب، تور رایگان بازدید شهروندان از نمایشگاه، کارگاه آموزشی فرایند تأمین و نشر، برپایی خیابان هنر،عرضه کتاب دستاوردهای جشنواره اوقات فراغت، انتشار کتاب مترو ، کتاب اتوبوس، راهنمای کتابخانههای شهرداری و ثبت نام رایگان برای عضویت در کتابخانههای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ویژه برنامه های این سازمان را در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تشکیل می دهد.
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