راه اندازی فرهنگسرای موقت کتاب در نمایشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد مشاری در تشریح این برنامه ها گفت: راه‌اندازی فرهنگسرای موقت کتاب، تور رایگان بازدید شهروندان از نمایشگاه، کارگاه آموزشی فرایند تأمین و نشر، برپایی خیابان هنر،عرضه کتاب دستاوردهای جشنواره اوقات فراغت، انتشار کتاب مترو ، کتاب اتوبوس، راهنمای کتابخانه‌های شهرداری و ثبت نام رایگان برای عضویت در کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ویژه برنامه های این سازمان را در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تشکیل می دهد.



وی افزود: فرهنگسرای موقت کتاب همچون سال گذشته با هدف معرفی ظرفیتهای شهرداری تهران در نمایشگاه کتاب احداث می‌شود و برنامه‌های آن در چند بخش نمایشگاهی و برنامه‌های فرهنگی- ترویجی ارائه خواهد شد.



مشاری درباره برنامه های این فرهنگسرای موقت گفت: دربخش نمایشگاهی‌، سازمانها و بخشهای مختلف شهرداری فعالیتها و اقدامات خود را در حوزه کتاب به نمایش می گذارند، همچنین فرهنگسراها نیز در این زمینه فعال خواهند بود.



وی یاد آور شد: مسابقات فرهنگی هنری، نشستهای تخصصی اهل قلم و کارشناسان حوزه نشر، نمایش فیلم، اجرای تئاتر و کارگاه آموزشی نیز در این فرهنگسرای موقت برگزار می‌شود.



معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری از تور بازدید نمایشگاه برای شهروندان تهرانی خبر داد و تصریح کرد: این برنامه به صورت رایگان است و در چندین نقطه از شهر، بازدید کنندگان به نمایشگاه انتقال ‌داده می شوند.



کارگاه آموزشی فرایند تأمین و نشر کتاب در فرهنگسرای کتاب از دیگر برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که مشاری به آن اشاره کرد: این کارگاه با هدف شناسایی بازدید کنندگان با فرایند تولید و نشر کتاب اجرا می‌شود.



به گفته مشاری، برپایی خیابان هنر با موضوع کتاب و عرضه کتاب دستاوردهای جشنواره اوقات فراغت سال گذشته در زمینه کتابخوانی از دیگر برنامه های این فرهنگسراست.



وی فضای فرهنگسرای کتاب را در حدود هزار متر مربع تخمین زد و افزود: پیش بینی می‌شود دراین فضا 25 غرفه طراحی می‌شود.



این فرهنگسرا از 16 تا 26 اردیبهشت در محل نمایشگاه کتاب واقع در مصلی امام خمینی (ره) تهران دائر خواهد بود.