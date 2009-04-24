به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ظهر جمعه در جمع نمایندگان مجلس دانشآموزی گفت : ما وارد دوران جدیدی شدهایم و دنیا در مسیر شکلگیری یک جهان نوین گام برمیدارد و باید از گذشتهها عبور کرده و ایران نوین را بر مبنای برتریهای مجازی و معنوی شکل دهیم و به واقع رسیدن به جهان نوین با بهرهگیری از سند چشمانداز که تصویری دقیق و روشن در ابعاد مهندسی و معماری به ما ارائه میدهد میتواند مصادیق راه و حرکت دولتها و مجالس را مشخص کند.
رضایی ادامه داد: در افق تدوین شده در ایران 1404 خانوادهها غم و رنجی ندارند، بیکاری معنا ندارد و آرامش کامل به خانوادههای ایرانی بازگشته و در تمامی ابعاد ایران به عنوان یک کشور پیشرفته در زمینههای متعدد مطرح خواهد بود و البته یکی از الزامات رسیدن به ایران 1404 سپردن آن به دست مدیران جوان، آگاه و توانمندی است که بتوانند با قدرت آینده کشور را به پیش ببرند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی مشکلات کشور را عدم انتقال قدرت از نسل اول به نسلهای دوم و سوم انقلاب عنوان کرد و گفت: قدرت بیش از حد در نزد نسل اولیها جا خوش کرده و الان دارد همه را در مسیر انتقال قدرت از نسل اول به نسلهای بعدی ناامید می کند، چون بحث جوانان با شعار دادن امکانپذیر نیست و جوان نیازمند به صداقت و عمل است و باید احساس خودمانی کنند.
وی به موضوع کاندیداتوری خود نیز اشارهای کرد و گفت: این همه رفتوآمدها حکایت از این داشت که تلاش میکنم و نگرانم که آن کار بزرگی که میخواهیم انجام دهیم در حاشیه این بازیهای سیاسی قرار نگیرد و بسیار ترجیح میدهم که یک فرد دیگری به میدان میآمد و من به او کمک میکردم .
رضایی اعلام کرد: مهمترین انگیزه من برای حضور ، ساختن صدها مدیر جوان با بهرهگیری از توان خود آنهاست.
وی مجلس دانشآموزی را یکی از بهترین مراکز کادرسازی برای آینده مدیریت کشور عنوان کرد و گفت: ما حتی باید به سوی شکلگیری مجلس دانشجویی نیز به پیش برویم و لازم است کاندیداها در برنامههای خود دانشآموزان را نیز جدی بگیرند و شما نمایندگان مجلس دانشآموزی نیز از کاندیداها بخواهید در جمعتان حضور پیدا کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه "خطرات نظامی و امنیتی از بالای سر جمهوری اسلامی عبور کرده است "، افزود: در آینده خطراتی در حوزه نظامی و امنیتی نخواهیم داشت و البته برای این مهم زحمات بسیاری کشیده شده است.
وی در ادامه نشست خود با نمایندگان مجلس دانشآموزی به سؤالات آنان در بخشهای مختلف پاسخ گفت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی در خصوص استقلال مجلس دانشآموزی اظهار داشت: باید به مجلس دانشآموزی استقلال داد و به دنبال ایدهای بود که دولتها که درگیر مسائل سیاسی هستند، دخالتشان در مجلس دانشآموزی را کمتر کنند.
وی ادامه داد: مجلس دانشآموزی ابتکار خوبی بود که آقای خاتمی به آن شکل داد و تعبیر من این است که این مجلس به آموزشگاهی برای کادرسازی مدیریت آینده کشور تبدیل شود.
رضایی گفت: نشاط در جامعه ما کم شده است و باید فکری برای بازگشت این نشاط به خانوادهها کرد، البته این دغدغه جدی من بوده است و امیدوارم اگر امکانی در آینده برای حضور یافتم، بتوانم با بهرهگیری از تواناییهای دولت این نشاط را به جامعه بازگردانم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برخی میگویند اگر این گشت ارشاد برداشته شود، وضعیت جامعه بهتر میشود اما این گوشهای از کار است. جوانی که از پس بیکاری سرافکنده به خانه برمیگردد و احساس از دست دادن موقعیت خود را میکند و درگیر بیکاری و معضلاتی از این دست است، یقیناً نشاطی در او وجود ندارد.
وی مواد مخدر، تصادفات گسترده و حتی نتایج ورزشی را از دیگر علل عدم نشاط در جامعه عنوان کرد و گفت: چرا باید در خانه خودمان و آن هم از عربستان این همه گل بخوریم همین خود عامل بینشاطی است، این در ضمیر ناخودآگاه جوانان ما بینشاطی خلق میکند. عمده عدم نشاط در جامعه بواسطه مجموعه عوامل پیچیدهای است که باید در خصوص آنها چارهگشایی شود.
رضایی بر لزوم فضای عادلانه رسانهایی در آستانه انتخابات تأکید کرد و گفت: لازم است تمامی کاندیداها به یک میزان از امکانات بهرهمند باشند.
دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه از نظر شما چه خطراتی جامعه را تهدید میکنند، بیان داشت: خطرات نظامی و امنیتی از بالای سر جمهوری اسلامی عبور کرده و در آینده خطراتی در حوزه نظامی و امنیتی نخواهیم داشت و البته برای این مهم زحمات بسیاری کشیده شده است اما مهمترین تهدید امروز ما فقر، بیکاری، عدم رضایت مردم و بینشاطی جامعه است که باید برای آنها برنامه داشته باشیم.
رضایی در خصوص میزان موفقیت دولت در تحقق سند چشمانداز نیز اظهار داشت: دولت آقای احمدینژاد با وجود همه خدماتی که صورت داد نتوانست در رسیدن به رشد 8درصدی موفق شود و در این سه ساله اخیر بیش از 250 میلیارد دلار درآمدهای نفتی نصیب ایران شد و این میتوانست جهش اقتصادی بزرگی برای کشور فراهم کند و دولتهای بعدی باید ضمن ایفای نقش خود این مشکل را حل کنند.
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