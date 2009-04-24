ایران در 30 سال گذشته تجربه ای تلخ از آمریکا دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرحسین موسوی در مصاحبه با روزنامه تایمز اعلام کرد که اگر روابط تهران- واشنگتن توسعه پیدا کند حاضر است که با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار کند.

موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا با اوباما دیدار می کند گفت: اگر همه چیز بر اساس برنامه پیش برود با اوباما دیدار می کند.

به نوشته تایمز مهندس میرحسین موسوی در ادامه به این نکته اشاره می کند که در ایران تصمیمات مهم استراتژیک توسط رئیس جمهوری اتخاذ نمی شوند بلکه شورای امنیت ملی در این باره نظر می دهد.

این روزنامه در ادامه می نویسد : موسوی در مصاحبه به این نکته نیز اشاره کرد که در صورت رسیدن به پست ریاست جمهوری ایران روشهای موجود در این کشور را تغییر می دهد.

موسوی در این مصاحبه با اشاره به سخنان اوباما درباره تمایل وی برای نزدیک شدن به ایران نیز گفت : ایران در این باره هوشیار است زیرا در 30 سال گذشته تجربه ای تلخ از آمریکا دارد اما نظر شخصی من این است که سیاست اوباما یک قدم رو به جلو است.

روزنامه تایمز با "مهدی کروبی" دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز گفتگو کرده و از قول وی می نویسد: من دنبال بهبود رابطه با غرب بوده و برخی از زمینه ها را ترمیم می کنم.

این روزنامه در ادامه به دیدگاه این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در مورد برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان اشاره کرده و می نویسد: هیچیک از این دو نامزد حاضر به متوقف کردن برنامه هسته ای ایران نیستند.