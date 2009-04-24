شناسایی چهار تن از شهدای حادثه تروریستی دیاله عراق

حسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اسامی این چهار شهید را به شرح ذیل اعلام کرد:

1- شهناز عبداللهی

2- عزیزه عبداللهی

3- فاطمه عبداللهی

4- علی کارجو سادات

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با اعلام این اسامی افزود: این چهار نفر همگی از اعضای یک خانواده بودند که کمی از محل اصلی حادثه فاصله داشته اند و به همین دلیل پیکرهایشان تاحدودی سالم مانده و توسط همراهانشان شناسایی شده است.



وی افزود: متأسفانه سایر شهدا به دلیل شدت بالای انفجار و سوخته شدن پیکرها و مدارک همراه قابل شناسایی نیستند.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت ادامه داد: پیکر این شهدا برای شناسایی توسط نزدیکان و دفن به کشور فرستاده شده است.