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۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۲۵

اختصاصی مهر /

شناسایی چهار تن از شهدای حادثه تروریستی دیاله عراق

شناسایی چهار تن از شهدای حادثه تروریستی دیاله عراق

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از شناسایی چهار تن از شهدای حادثه تروریستی دیاله عراق که در آن بیش از 100 نفر از هموطنانمان شهید و مجروح شدند خبر داد.

حسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اسامی این چهار شهید را به شرح ذیل اعلام کرد:

1- شهناز عبداللهی

2- عزیزه عبداللهی

3- فاطمه عبداللهی

4- علی کارجو سادات

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با اعلام این اسامی افزود: این چهار نفر همگی از اعضای یک خانواده بودند که کمی از محل اصلی حادثه فاصله داشته اند و به همین دلیل پیکرهایشان تاحدودی سالم مانده و توسط همراهانشان شناسایی شده است.

وی افزود: متأسفانه سایر شهدا به دلیل شدت بالای انفجار و سوخته شدن پیکرها و مدارک همراه قابل شناسایی نیستند.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت ادامه داد: پیکر این شهدا برای شناسایی توسط نزدیکان و دفن به کشور فرستاده شده است.

کد مطلب 866415

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