محمدی در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیش‌تولید فیلم "ماه ناتمام" از چندی پیش آغاز شده و آشا محرابی نقش اصلی زن این فیلم را بازی می‌کند. بازیگر نقش اصلی مرد این پروژه نیز به زودی انتخاب می‌شود. برای این نقش بازیگرانی چون رحیم نوروزی را در نظر دارم، اما هنوز حضور کسی قطعی نشده است.



علی زرینی، حسین نوروزی، ندا حاج بابایی و یزدان جیریایی دیگر بازیگران پروژه "ماه ناتمام" هستند. داستان این فیلم 90 دقیقه‌ای درباره کوتوله‌ای به نام کیوان است در گروه تئاتر سپید عضویت دارد و برای بازی در یک فیلم انتخاب می‌شود. کیوان پس از این اتفاق دوستان قدیم خود را فراموش می‌کند و ... "ماه ناتمام" برای شبکه دو تهیه می‌شود.

تاکنون حضور محمد صادقی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریزی، وحید بهبودی تدوین، افشین سلیمان‌پور مدیر تولید، افروز بوجاریا طراح گریم، فرخ مختاری طراح صحنه و لباس، احسان صابریان صدابردار و الهه بهبودی عکاس در این پروژه قطعی شده است.