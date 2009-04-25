حجت الاسلام ابوالحسن نواب رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم در آستانه سالروز شهادت استاد مطهری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اندیشه‌های شهید مطهری به دلیل عمق آن در معارف اسلام و آشنایی طولانی با فلسفه و عرفان اسلامی به اندیشه‌های ماندگار تبدیل شده است.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در رابطه با اندیشه های وی به روز بودن شهید مطهری بوده است، وی درباره مسائل بسیار ضروری و مورد نیاز مردم و به ویژه نسل جوان آن زمان همواره مطالعه و تحقیق می کردند و به مسائل آنها پاسخ می دهد.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: اگر کتابشناسی شهید مطهری را در نظر بگیرید مشاهده خواهید کرد که هر کتاب شهید پاسخ به مسئله ای است که در آن زمان مطرح بوده است. وقتی مسئله حجاب، یا مسئله حقوق زن در جامعه مطرح بود وی کتاب حجاب و حقوق زن در اسلام را می نویسد.

حجت الاسلام نواب یادآور شد: همزمان با ملی گرایی شدید در دوران قبل از انقلاب برخی مدعی ارزشهای ایران و برخی منکر این ارزشها شدند در آن زمان بود که شهید مطهری کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران را می نویسد و زمانی که مشاهده می کند در ادبیات کودکان و نوجوانان داستانهای حقیقی وجود ندارد، کتاب داستان راستان را به رشته تألیف در می آورد.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار داشت: شهید مطهری مسئله محور بوده است وقتی مسائل مورد نیاز جامعه مطرح می شد تمام آنها را با مطالعه و تحقیق نسبت به جنبه به روز بودن مسئله و عمق آن مسئله در مطالعات اسلامی پاسخ می داد. مسائلی که در آن دوران مطرح کرده هنوز هم به روز و جدید است که در آن میان می توان به روز بودن مسئله حقوق زن در اسلام، عدل الهی ، هویت ایرانی و اسلامی، خدمات متقابل اسلام و ایران اشاره کرد.

حجت الاسلام ابوالحسن نواب علت این امر را چنین توصیف کرد که شهید مطهری مسائل روز را سرسری و سطحی بررسی نمی کرد، از این رو کتابهای وی تا امروز ماندگار شده و همچنان به روز و کارآمد هستند.

وی همچنین خوش ذوقی شهید مطهری را مورد اشاره قرار داد و گفت: وی از تمایل دانشجویان برای یادگیری مطالبی درباره عرفان، فلسفه و منطق اسلامی مطلع بود، از این رو کتابهای کوچکی در رابطه با آشنایی این مباحث منتشر کرد، کتابهایی که هنوز هم جایگزین آن وجود ندارد .