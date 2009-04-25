به گزارش خبرنگار مهر، در پایان 34 هفته رقابت فشرده و نزدیک که از روز پانزدهم مردادماه سال 87 آغاز شد، ساعت 19 فردا در یکی از ورزشگاه‌های تختی اهواز و ثامن الائمه مشهد به تیم قهرمان جام قهرمانی اهدا خواهد شد، جامی با روبان سبز یا آبی.

فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان

همیشه یک یا دو تیم نقشی تعیین کننده در قهرمانی لیگ داشته‌اند. در لیگ اول ملوان مانع از قهرمانی استقلال شد و فرصت قهرمانی را به پرسپولیس سپرد. استقلال اهواز در لیگ سوم مانع استقلال تهران شد تا پاس جام را بالا ببرد. امسال هم فولادخوزستان در فاصله سه هفته مانده تا اتمام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور مقابل استقلال ایستاد و با پایین کشیدن این تیم از صدر جدول، شاگردان منصور ابراهیم زاده را پس از 14 هفته صدرنشین کرد. تداوم صدرنشینی و ایجاد اختلافی سه امتیازی با استقلال، ماحصل تلاش سبزپوشان اصفهانی در دو هفته گذشته بوده است. آنها امروز صدرنشین لیگ برتر هستند و برای قهرمانی فقط یک تساوی از فولادخوزستان در ورزشگاه تختی اهواز می خواهند.

ذوب آهن که در فضای متشنج فوتبال کشور طی روزهای اخیر خود را با آرامش مهیای دیدار با فولادخوزستان کرده است، عصر یکشنبه می تواند مزد دوری خود از حواشی را بگیرد. با توجه به حضور منصور ابراهیم زاده و مجید جلالی در دو تیم ذوب آهن و فولادخوزستان اتهام تبانی برای آنها چیزی دور از واقعیت است. عصر یکشنبه در فضایی سالم و در روز پاک فوتبال ایران انتظار نمایشی جوانمردانه از فولاد و ذوب آهن می رود تا قهرمان لیگ اگر سبزپوشان اصفهانی هستند، شرافتمندانه به آنچه استحقاقش را دارند، دست یابند.

پیام مشهد - استقلال تهران

دیدار عصر روز یکشنبه برای هر دو تیم پیام و استقلال حیاتی است. پیام برای ماندن در لیگ برتر و استقلال برای قهرمانی باید در این دیدار پیروز شوند. با این شرایط می توان دیدار پیام مشهد - استقلال تهران را حساس ترین و سرنوشت ساز ترین دیدار هفته آخر لیگ برتر خواند.

استقلال در حساس ترین روزهای لیگ برتر، خسته و فرسوده از حضور توامان در این مسابقات و لیگ قهرمانان آسیا، روزهایی نه چندان خوب را می گذارند. این تیم در آستانه حذف از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد و جام لیگ برتر را هم در آغوش ذوب آهن می بیند. آسمان استقلال فعلا ابری است، مگر اینکه در دیدارهای عصر روز یکشنبه ذوب آهن مغلوب فولاد شود و این تیم بتواند پیام را شکست دهد. صدرنشین لیگ برتر در هفته های اخیر که اختلافی 7 امتیازی با ذوب آهن داشت، امروز سرنوشت قهرمانی را به رقیب اصفهانی سپرده و برای دستیابی به جام باید آرزوی شکست این تیم را داشته باشد.

آبی پوشان تهرانی این روزها با مشکل آسیب دیدگی دست به گریبان هستند. به دنبال مصدومیت مجتبی جباری، هاشم بیگ زاده و پژمان منتظری، بیژن کوشکی نیز در دیدار استقلال - ام صلال مصدوم شد تا قلعه نویی برای چیدمان ترکیب دفاعی تیمش در دیدار عصر روز یکشنبه مقابل پیام با مشکلاتی تازه روبرو باشد.

مس کرمان - پیکان تهران

شاگردان پرویز مظلومی برای تثبیت جایگاه خود در رده سوم جدول رده بندی و دستیابی به سهمیه لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده فقط یک امتیاز از دیدار خانگی عصر روز یکشنبه مقابل پیکان می خواهند. برای مس کرمان که در لیگ برتر فصل جاری تیمی شکست ناپذیر در دیدارهای خانگی بوده است، دستیابی به این هدف از دور از دسترس نیست.

- برنامه دیدارهای هفته سی و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

یکشنبه - 6/2/88

* پرسپولیس تهران - راه آهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران

* پیام خراسان - استقلال تهران، ساعت 17:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی اهواز

* سایپا کرج - صبای قم، ساعت 17:15، ورزشگاه انقلاب کرج

* مس کرمان - پیکان قزوین، ساعت 17:15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* سپاهان اصفهان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 17:15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* ملوان بندرانزلی - ابومسلم مشهد، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی انزلی

* برق شیراز - استقلال اهواز، ساعت 17:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

* پاس همدان - داماش گیلان، ساعت 17:15، ورزشگاه قدس همدان

قهرمان لیگ برتر در دوره های اخیر:

* دوره اول (فصل 81- 1380)

قهرمان: پرسپولیس تهران - نایب قهرمان: استقلال تهران

* دوره دوم (فصل 82-1381)

قهرمان: سپاهان اصفهان - نایب قهرمان: پاس تهران

* دوره سوم (فصل 83-1382)

قهرمان: پاس تهران - نایب قهرمان: استقلال تهران

* دوره چهارم (فصل 84-1383)

قهرمان: فولادخوزستان - نایب قهرمان: ذوب آهن اصفهان

* دوره پنجم (فصل 85-1384)

قهرمان: استقلال تهران - نایب قهرمان: پاس تهران

* دوره ششم (فصل 86-1385)

قهرمان: سایپا کرج - نایب قهرمان: استقلال اهواز

* دوره هفتم (فصل 87-1386)

قهرمان: پرسپولیس تهران - نایب قهرمان: سپاهان اصفهان

* دوره هشتم ( فصل 88-1387)

قهرمان: ؟ - نایب قهرمان: ؟

جدول رده بندی لیگ برتر