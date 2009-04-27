امیدواریم مالاریا امسال بهتر کنترل شود

دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مالاریا یک بیماری بومی است که هر چند سال یک بار با افزایش آن در نقاطی از کشور مواجه می شویم.

سالانه 300 تا500 میلیون نفر در جهان به مالاریا مبتلا می‌شوند که 2 تا 3 میلیون نفر از آنان که عمدتاً کودکان و زنان باردار هستند، جان خود را از دست می ‌دهند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس با عنوان این مطلب که مالاریا در سالهای خشکسالی و کمبود آب کمتر شیوع پیدا می کند افزود: پر آبی زمینه مساعدی برای افزایش بیماری است.

به رغم 5 دهه تلاش برای کنترل مالاریا در کشور متاسفانه کماکان حدود 10تا 15 هزار مورد بیماری در سال عمدتاً از استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و شهرستانهای جنوب کرمان گزارش می ‌شود.

شهریاری با تاکید بر اینکه مالاریا با وضع اقتصادی و اجتماعی مردم در ارتباط است گفت: آگاهی مردم از بهداشت محیط تا حدود زیادی می تواند از شیوع این بیماری جلوگیری کند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه مالاریا در فصل بهار آغاز می شود افزود: فعلا نمی توان از وضعیت کنترل این بیماری در سال جاری اظهار نظر کرد چون مالاریا با آغاز فصل گرما افزایش می یابد و باید منتظر اقدامات وزارت بهداشت در این زمینه بود.