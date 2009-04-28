ممنوعیت فروش سیگار به زیر 18 ساله ها را فراموش کنید!

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم آنکه ماده 9 لایحه قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، صراحتاً فروش مواد دخانی توسط و به افراد زیر 18سال را ممنوع می داند اما کماکان نظارت و دخالتی در این باره توسط مراجع و مراکز دولتی اعمال نمی شود.

قرار بود این قانون از بهمن ماه سال 87 اجرا شود اما مشاهدات خبرنگار مهر نشان می دهد اجرای این قانون به دست فراموشی سپرده شده است و این در حالی است که مصرف مواد دخانی در کشور مدام رو به افزایش است و کارشناسان حوزه سلامت از این وضعیت به عنوان زنگ هشدار یاد می کنند.

دکتر حسن آذری پور عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات، با عنوان این مطلب که سیگار تنها ماده اعتیادآوری است که به طور قانونی در دسترس همگان قرار دارد به خبرنگار مهر گفت: در دسترس بودن و قیمت ارزان آن، یکی از مهمترین فاکتورهایی است که باعث تسهیل در مصرف سیگار می شود.



چندی پیش دکتر محمدرضا معدنی دبیر جمعیت مبارزه با دخانیات کشور نیز در گفتگو با مهر از کاهش سن مصرف سیگار در کشور به زیر 10 سال خبر داده و عنوان داشته بود «این مسئله نشان می دهد برای مبارزه با مصرف دخانیات در کشور باید راهکارهای بهتری اتخاذ شود.» محدودیت در دسترسی به مواد دخانی، یکی از سیاستهایی است که در دنیا جواب داده و به همین خاطر ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش مهر، ممنوعیت فروش سیگار در شعاع 100 متری مدارس از دیگر بندهای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات است که این موضوع نیز همچون ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال فعلا قابلیت اجرایی نیافته و مسئولان وزارت بهداشت نتوانسته اند اقدام عاجلی در این زمینه به عمل آورند. هر چند اجرای این قوانین می بایست با همکاری دستگاههای قضائی، نیروی انتظامی، وزارت بازرگانی و... اجرا شود اما نکته قابل توجه این است که وزارت بهداشت متولی اصلی در بحث مبارزه با مصرف دخانیات محسوب می شود.

دکتر حسن آذری پور در خصوص کاهش سن مصرف سیگار به زیر 10 سال به خبرنگار مهر گفت: سن مصرف پایین نیامده بلکه سن تجربه سیگار کاهش یافته و این موضوع تنها مختص کشور ما نیست.

عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات در عین حال به افزایش آمار سن تجربه مصرف سیگار در کشور اشاره کرد و افزود: «قطعا در بحث ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال نیازمند مشارکت مردم هستیم. چون به تعداد اماکنی که سیگار می فروشند نه بازرس داریم نه مامور که بخواهند با این قبیل تخلفات برخورد کنند.»

در هر حال ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال و ممنوعیت عرضه سیگار در شعاع 100 متری مدارس به همراه موضوع جمع آوری قلیانها از قهوه خانه ها و سفره خانه ها، از جمله موضوعاتی هستند که فعلا هیچ خبری از اجرای آنها نیست و مدیران وزارت بهداشت در حوزه بهداشت و سلامت نیز از پاسخگویی به رسانه ها منع شده اند. به طوری که در تماس با کارشناسان کمیته کشوری کنترل دخانیات و مرکز بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت، امکان گرفتن پاسخ میسر نشد.