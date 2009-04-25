بانک اطلاعات کارآفرینان برتر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حاجی عبدالوهاب صبح شنبه در چهارمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر در تهران با بیان این مطلب که فرهنگ صیانت از سرمایه در کشور ما ضعیف است، گفت: در سالهای اخیر توجه به تکامل فرهنگ صیانت از سرمایه در کشور افزایش یافته است.

معاون توسعه و اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی از حضور 6 هزار و 400 نفر متقاضی شرکت در جشنواره کارآفرینان برتر ملی سالجاری خبر داد و بیان داشت: در سال گذشته برای هر استان 9 سهمیه در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در نظر گرفته بودیم که این تعداد در سالجاری با همکاری 19 دستگاه به 9 تا 31 نفر در هر استان افزایش یافته است.

حاجی عبدالوهاب در بخش دیگری از سخنانش به انتخاب 412 نفر کارآفرین برتر استانی اشاره کرد و افزود: با پایان یافتن بررسیها 11 نفر کارآفرین برگزیده و 12 نفر کارآفرین برتر ملی امروز معرفی خواهند شد.

وی از هزار و 300 نفر ساعت در قالب کارگروههای سه گانه برای انتخاب کارآفرینان یاد شده خبر داد و تاکید کرد: باید ترتیبی اتخاذ شود تا در قالب گروههای تخصصی کانونی برای رسیدگی به امور کارآفرینان تشکیل شود هر چند که در دولت دفتر کارآفرینی و اشتغال قبلا تاسیس شده است.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی اصلاح رفتار، قوانین و مقررات برای تکریم کارآفرینان برتر را الزامی توصیف کرد و گفت: در حال حاضر بانک اطلاعات کارآفرینان برتر در کشور شکل گرفته است.