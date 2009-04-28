تشکیل انجمن حمایت از زندانیان در 170 شهر ایران

حمید رضا علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، به نحوه فعالیت انجمن حمایت از زندانیان اشاره کرد و گفت : دادستان، فرماندار، رئیس زندان، 3 نفر از معتمدان شهر در این انجمن عضو و در ارتباط با وضعیت خانوادگی زندانیان فعالیت خواهند داشت .

بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان زندانها مکلف شده تا از طریق انجمنهای حمایت از زندانیان و سایر موسسات و تشکلهای مردمی ، کلیه خانواده های زندانیان نیازمند و همچنین معدومین را تحت پوشش قرار دهد.

در برنامه سوم توسعه و در راستای حمایت از خانواده زندانیان پیش بینی شده تا 100 درصد خانواده های زندانیان نیازمند تحت پوشش حمایتی قرار گیرند. این در حالی است که تا کنون این امر فقط برای 23 الی 25 درصد محقق شده است.

بررسی وضعیت خانوادگی و اقتصادی زندانیان نشان می دهد از 145 هزار زندانی که در زندانهای کشور بسر می برند در حدود 30 هزار نفر از نظر اقتصادی ضعیف و نیازمند هستند.

مدیرکل اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندانها در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: انجمنهای حمایت از زندانیان در حال حاضر در 170 شهر فعال شده است و به وضعیت خانواده های زندانیان و همچنین زندانیان آزاد شده رسیدگی می کند.

علی اکبری خاطر نشان کرد: اغلب زندانیان پس از آزادی و بازگشت به جامعه از لحاظ یافتن شغل و همچنین وضعیت اقتصادی با مشکل مواجه می شوند بنابراین وجود این انجمنها می تواند نقش بسزایی در پیگیری وضعیت زندانیان و به خصوص خانواده های آنان داشته باشد.