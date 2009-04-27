240 مدرسه آموزش و پرورش تهران مروج سلامت شدند

عباس تحریری زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 4 محوراصلی در مدارس مروج سلامت آموزش داده می شود، افزود: کنترل خشم، جلوگیری از اعتیاد، جلوگیری از مصرف سیگار و مبارزه با ایدز از این چهار محور هستند.

مدارس مروج سلامت همزمان با روز جهانی بهداشت در برخی از مناطق آموزش و پرورش راه اندازی شد.

مسئول مشاوره و پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: در همین چهار زمینه، آموزشهای ویژه ای به دانش آموزان و معلمان داده می شود که مواد آموزشی آن نیز از قبل تهیه شده و در اختیار مدارس قرار داده ایم.

تحریری زنگنه با بیان اینکه 240 مدرسه راهنمایی و متوسطه مروج سلامت در تهران شدند، گفت: حدود 50 هزار دانش آموز طرحهای چهارگانه را آموزش می بینند.

به گفته علی احمدی انواع آموزشهای سلامت با مشارکت والدین و دانش آموزان در مدارس مروج سلامت اجرا و پایگاههای تغذیه سالم نیز در آنها ایجاد می شود.

تحریری زنگنه همچنین گفت: آموزش مهارتهای زندگی نیز در 114 مدرسه راهنمایی منطقه 7 و در میان 65 هزار دانش آموز دوره راهنمایی و متوسطه اجرا می شود.

مسئول مشاوره و پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر آموزش و پرورش شهر تهران، تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، روابط موثر اجتماعی، همدلی، کنترل هیجانات و فشارهای روانی را از مهارتهایی دانست که در طول این دوره ها دانش آموزان می آموزند.

تحریری زنگنه همچنین از برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس مهارتهای زندگی در بیست و سوم اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: هم اکنون در حال بررسی و داوری فیلمهای رسیده به جشنواره هستیم.