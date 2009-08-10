کنسرت نامیرا برای کودکان

فرهاد هراتی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: ما تصمیم داشتیم پاییز امسال دو کنسرت ویژه برای کودکان داشته باشیم؛ قرار بود اولین برنامه گروه ما به مناسبت روز کودک در مهر ماه به روی صحنه برود اما متاسفانه تالار وحدت زمان خالی را برای این اجرا نداشت؛ با این شرایط ما مجبوریم امسال تنها یک برنامه در آبان ماه برای کودکان برگزار کنیم.

سرپرست گروه نامیرا در ادامه افزود: گروه 90 نفری نامیرا از دو قسمت گروه کر کودکان و گروه کر بزرگسالان تشکیل شده است که خواننده ها در طول کنسرت داستانی را به صورت آوازی و به شکل گفتگو روایت خواهند کرد.

وی همچنین تصریح کرد: موسیقی سازی این کار به صورت "پلی بک" پخش خواهد شد؛ البته 4 یا 5 نوازنده در روی صحنه حضور خواهند داشت و به طور زنده بخش هایی از کار را خواهند نواخت.

هراتی در ادامه با اشاره به مشکلات بسیار زیاد فعالیت در عرصه موسیقی کودک گفت: متاسفانه آنقدر انجام فعالیت های موسیقایی به دلایل مختلفی از جمله مشخص نبودن سیاست گذاری ها مشکل شده که واقعا دیگر امیدی برای ادامه فعالیت باقی نمانده است؛ با این شرایط به احتمال فراوان اگر امسال موفق به کسب حمایت یک اسپانسر نشوم ترجیح می دهم حداقل برای یک سال سکوت کنم.

