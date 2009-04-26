فدراسیون بسکتبال منتظر پاسخ 5 کشور اروپایی است

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیه، ایتالیا، آلمان، صربستان و اسلوونی کشورهایی هستند که دعوتنامه فدراسیون بسکتبال ایران را دریافت کردهاند اما هنوز پاسخ خود را در مورد سفر به تهران یا امتناع از آن اعلام نکردهاند.
در صورتیکه بیش از یک کشور برای سفر به تهران اعلام آمادگی کند فدراسیون بسکتبال مقدمات برگزاری یک تورنمنت بینالمللی را فراهم میکند تا در آن ملیپوشان کشورمان پیش از حضور در مسابقات قهرمانی غرب آسیا به سطح بالاتری از آمادگی دست یابند.
محمود مشحون، رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: تاکید ما بر این است تا دیدار آمادهسازی ملیپوشان پیش از آغاز رقابتهای غرب آسیا (18 تا 22 خردادماه - تهران) انجام شود. به همین دلیل اگر پاسخ مثبت را تنها از یک کشور هم دریافت کنیم از اجرای برنامه کوتاهی نخواهیم کرد. هر چند که برگزاری تورنمنت بینالمللی را در دستور کار قرار دادهایم.
وی تاکید کرد: ایران به عنوان قهرمان آسیا و میزبان باید حضور کاملا مقتدرانه در مسابقات غرب آسیا داشته باشد تا با اقتدار بتواند جواز شرکت در بیست و پنجمین دوره جام ملتهای آسیا (15 تا 25 مردادماه - چین) را از آن خود کند. بنابراین با جدیت پیگیر نتیجهگیری از مذاکرات انجام شده هستیم.
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