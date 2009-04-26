دستگاه مولد باد برای مقابله با سرما در سمنان نصب شد

سیدهادی سیادت پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: این دستگاه در منطقه میقان بخش بسطام شاهرود نصب و راه اندازی شده است.
وی افزود: این دستگاه با اعتبار 650 میلیون ریال از اعتبارات طرح ملی تجهیز مرکز تست و استاندارد سازی ماشینها و ادوات کشاورزی خریداری و در اختیار سازمان جهاد کشاورزی سمنان قرار داده است.
به گفته وی، سرمازدگی به صورت بلندمدت و مستمر هیچ راه حلی برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت ندارد اما سرمازدگی های مقطعی را می توان تا حدی برطرف کرد.
سیادت پور خاطرنشان کرد: این دستگاه در صورت نباریدن برف و باران 16 هکتار باغ را با تولید باد از خطر سرما حفظ می کند.
مدیر صنایع و مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه دستگاه مولد باد از اهمیت ویژه ای برای باغداران این استان برخوردار است، عنوان کرد: سطح باغهای استان سمنان قریب 40 هزار هکتار است و بیشتر باغهای این استان که در مناطق شمالی استان واقع شده در اواخر زمستان و اوایل پاییز همواره با مشکل سرمازدگی مواجه است.
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