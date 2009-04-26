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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۵۷

دستگاه مولد باد برای مقابله با سرما در سمنان نصب شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر صنایع و مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از نصب نخستین دستگاه مولد باد برای جلوگیری از سرمازدگی باغها در این استان خبر داد.

سیدهادی سیادت پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: این دستگاه در منطقه میقان بخش بسطام شاهرود نصب و راه اندازی شده است.

وی افزود: این دستگاه با اعتبار 650 میلیون ریال از اعتبارات طرح ملی تجهیز مرکز تست و استاندارد سازی ماشینها و ادوات کشاورزی خریداری و در اختیار سازمان جهاد کشاورزی سمنان قرار داده است.

به گفته وی، سرمازدگی به ‌صورت بلندمدت و مستمر هیچ راه ‌حلی برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت ندارد اما سرمازدگی ‌های مقطعی را می ‌توان تا حدی برطرف کرد.

سیادت پور خاطرنشان کرد: این دستگاه در صورت نباریدن برف و باران 16 هکتار باغ را با تولید باد از خطر سرما حفظ می کند.

مدیر صنایع و مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه دستگاه مولد باد از اهمیت ویژه ای برای باغداران این استان برخوردار است، عنوان کرد: سطح باغهای استان سمنان قریب 40 هزار هکتار است و بیشتر باغهای این استان که در مناطق شمالی استان واقع شده در اواخر زمستان و اوایل پاییز همواره با مشکل سرمازدگی مواجه است.

کد مطلب 866803

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