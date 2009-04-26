دستگاه مولد باد برای مقابله با سرما در سمنان نصب شد

سیدهادی سیادت پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: این دستگاه در منطقه میقان بخش بسطام شاهرود نصب و راه اندازی شده است.

وی افزود: این دستگاه با اعتبار 650 میلیون ریال از اعتبارات طرح ملی تجهیز مرکز تست و استاندارد سازی ماشینها و ادوات کشاورزی خریداری و در اختیار سازمان جهاد کشاورزی سمنان قرار داده است.

به گفته وی، سرمازدگی به ‌صورت بلندمدت و مستمر هیچ راه ‌حلی برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت ندارد اما سرمازدگی ‌های مقطعی را می ‌توان تا حدی برطرف کرد.

سیادت پور خاطرنشان کرد: این دستگاه در صورت نباریدن برف و باران 16 هکتار باغ را با تولید باد از خطر سرما حفظ می کند .