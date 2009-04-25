ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان مهران آماده تحویل اجساد و مجروحان حادثه عراق

ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: تمامی امکانات و تجهیزات توسط ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان مهران برای تحویل اجساد و مجروحان حادثه اخیر کشور عراق آماده شده است.
وی بیان داشت: در حال حاضر آمبولاسنها در مرز بین المللی مهران برای تحویل اجساد مستقر شده اند.
این مسئول با اشاره به اینکه بیمارستان مهران هم از آمادگی کامل برای پذیرش مجروحان برخوردار است، خاطرنشان کرد: اکنون کلیه نیروها در حالت آماده باش کامل هستند.
حیاتی یادآور شد: این امکان وجود دارد که مجروحان و اجساد از طریق این مرز وارد کشور نشوند.
تردد زوار هم اکنون در مرز مهران ممنوع شده است.
