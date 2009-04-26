علیرضا سجادپور درباره زمان اکران این فیلم به خبرنگار مهر گفت: حوزه هنری سرمایهگذار "آخرین ملکه زمین" است و به همین دلیل نگران بازگشت سرمایه و مسائلی از این دست بود. مسئولان پخش در حوزه اعتقاد داشتند که فیلمهایی که اکران کردهاند چندان توفیقی در گیشه نداشته و به همین دلیل ترجیح دادند "آخرین ملکه زمین" دیرتر اکران شود.
وی افزود: "آخرین ملکه زمین" فیلمی است که درباره مسائل سیاسی اجتماعی افغانستان ساخته شده و من ترجیح میدادم فیلم زودتر از این و زمانی که هنوز تازه بود روی پرده برود. با این حال سعی میکردم وارد تنشهای حاصل از تاخیر در اکران فیلم و دلگیری کارگردان و سرمایهگذار نشوم.
سجادپور با اشاره به شایعههایی که درباره بودجه فیلم وجود دارد گفت: "آخرین ملکه زمین" با بودجهای 194 میلیون تومانی و 25 میلیون تومان امکانات بنیاد سینمایی فارابی در 25 روز ساخته شد. شایعههای زیادی درباره بودجه این فیلم وجود دارد که صحیح نیست. ما در شرایط سخت و باوجود ناامنی در افغانستان سعی کردیم فیلم را با کمترین هزینه به پایان برسانیم و البته در این شرایط تلاش کردیم ارزشهای فنی فیلم حفظ شود.
دبیر هیئت اسلامی هنرمندان با اشاره به فیلمهایی که درباره افغانستان ساخته شده گفت: "آخرین ملکه زمین" با نگاهی ستایشآمیز به انسان ساخته شده و سعی دارد با نگاهی واقعگرا مسائل و مشکلات مردم افغانستان را به تصویر بکشد. در این فیلم سیاهنمایی بعضی فیلمهای سینمای ایران با موضوع افغانستان دیده نمیشود و سعی شده به ریشههای مشترک این دو سرزمین و فرهنگ اشاره شود.
این تهیهکننده با اشاره به ارتباط شخصیتها در این فیلم گفت: ایران پناهگاه مردم تنهای افغانستان بوده و همچنان ارتباط عاطفی و حمایت مردم ایران از آنها وجود دارد. در فیلم نشانههایی از این رابطه را میبینیم. از سویی دیگر فیلم نشان میدهد حضور آمریکا مانند طالبان در افغانستان ترس و وحشت به وجود آورده و این مردم با حضور آمریکا ترس و ناامنی تازه را تجربه میکنند.
سجادپور درباره امکان نمایش بینالمللی فیلم گفت: "آخرین ملکه زمین" میتواند اکران خارجی موفق داشته باشد. موضوع افغانستان همچنان زنده و برای جهان جذاب است. اما پخش فیلم با حوزه هنری است و این دوستان باید برای عرضه جهانی این فیلم تلاش کنند. افغانیها در سراسر جهان حضور دارند و میتوانند این فیلم را ببینند و با آن ارتباط برقرار کنند.
وی افزود: این فیلم فقط برای جذب مخاطب ساخته نشده و ارزشهای فرهنگی دارد. کاش "آخرین ملکه زمین" زودتر اکران میشد، اما در این مقطع هم میتوان امیدوار بود مخاطب خاص با آن ارتباط برقرار کند.
فیلم سینمایی "آخرین ملکه زمین" به کارگردانی محمدرضا عرب از چهارشنبه پیش اکران عمومی شده است. داستان فیلم درباره مهاجری افغانی است که پس از سالها زندگی و کار در ایران تصمیم میگیرد به افغانستان بازگردد. این فیلم تا به حال در جشنوارههای قاهره، مونترال و بوستن به نمایش درآمده است.
قربان نجفی، اصغر همت، علی آزادنیا، حسین طاهری، گلی اکبری و وحید نگاه در "آخرین ملکه زمین" بازی میکنند که در بیست و پنجمین جشنواره فجر دو جایزه از آن خود کرد.
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