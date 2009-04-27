منطقه ویژه گردشگری علیصدر جانمایی شد

حسن قهرمانی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در حال حاضر فازهای مختلف طراحی اولیه این منطقه ویژه توسط شرکت سیاحتی علیصدر و تیم مشاور انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: این منطقه در 300 هکتار طارحی شده است که فاز نخست آن در 60 هکتار ساخته می ‌شود و هفته آینده در همایش سرمایه ‌گذاری برای دعوت از سرمایه‌ گذار در این بخش دعوت خواهد شد.

قهرمانی دعوت از سرمایه‌ گذار را به دو شیوه واگذاری زمین توسط شرکت سیاحتی و مشارکت بخش خصوصی و واگذاری 100 درصد کارها به سرمایه‌ گذار عنوان کرد و گفت: منطقه ویژه بین ‌المللی گردشگری علیصدر از مصوبات سفر هیئت دولت استان همدان است و در حال حاضر فاز صفر این طرح در حال اجرا است.

فرماندار کبودراهنگ همچنین به وضعیت گردشگری علیصدر اشاره کرد و بیان داشت: غار آبی علیصدر پتانسیل بسیار مناسبی برای جذب گردشگر است، به طوری که سال گذشته 750 هزار گردشگر از این غار دیدن کردند.

قهرمانی افزود: حدود دو هزار و 500 نفر از این گردشگران توریست خارجی بودند.

وی یادآور شد: در تعطیلات نوروز امسال نیز 93 هزار نفر از غار علیصدر دیدن کردند.